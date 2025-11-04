ETV Bharat / state

रेलवे ने ट्रेन के बदले रूट... तो कई आंशिक रद्द; बाहर जानें से पहले कर लें यह काम

नई दिल्ली: जयपुर यार्ड में एयर कंकॉर्स फेज-I व फेज-II के तहत कॉलम, गर्डर व ब्रेसिंग लॉन्चिंग कार्य के कारण उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है. रेलवे के अनुसार, निर्माण कार्य के चलते नवंबर और दिसंबर 2025 के कई दिनों में आंशिक रद्दीकरण, रूट बदलाव, री-शेड्यूलिंग और रेगुलेशन लागू रहेगा. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले नेशनल ट्रेन इनक्वायरी सिस्टम (NTES) पोर्टल या 139 हेल्पलाइन पर ताजा स्थिति अवश्य जांच लें.

कई ट्रेनें रहेंगी आंशिक रूप से रद्द: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, निर्माण कार्य को देखते हुए नई दिल्ली–दौराई शताब्दी (12015/12016) को 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक खटीपुरा–दौराई के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसी तरह अजमेर–जम्मूतवी (12413/12414) ट्रेन को भी नवंबर व दिसंबर की चयनित तिथियों पर अजमेर–खटीपुरा और खटीपुरा–अजमेर के बीच आंशिक रूप से निरस्त रखा गया है.

कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग में बदलाव: जयपुर यार्ड में चल रहे कार्य का सबसे बड़ा प्रभाव लंबी दूरी की ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है. दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस (12215) को 10 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच कुल 14 ट्रिप में रेवाड़ी–रिंगस–फुलेरा मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा. इसी तरह जैसलमेर–काठगोदाम (15013) व काठगोदाम–जैसलमेर (15014) ट्रेनों को 18–18 ट्रिप में फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी होकर चलाया जाएगा. दोनों ही ट्रेनों में रनिंग रूट बदलने के साथ नारनौल, नीम का थाना व रिंगस जंक्शन पर अस्थायी ठहराव भी दिया गया है. अजमेर–किशनगंज (15716), पोरबंदर–मुजफ्फरपुर (19269), वैष्णो देवी कटरा–सबर्मती (19416), पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला (20937/20938), सुल्तानपुर–सबर्मती (20940) व वाराणसी–सबर्मती (20964) सहित कई अन्य ट्रेनों को भी वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनों को कोटा–नागदा–रतलाम होकर डायवर्ट किया जाएगा.