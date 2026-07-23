साहिबाबाद रेल हादसा: दूसरे दिन भी अलीगढ़-दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद बढ़े परिचालन दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:49 PM IST
अलीगढ़ : साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद ट्रैक मरम्मत का काम लगातार जारी है. इसका असर दूसरे दिन भी अलीगढ़-दिल्ली रेल मार्ग पर देखने को मिला. उत्तर रेलवे ने परिचालन व्यवस्था को सामान्य करने के लिए 23 और 24 जुलाई को कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को निरस्त कर दिया है. ट्रेनों के रद्द होने से अलीगढ़ सहित दाऊद खान, मडरॉक, मेहरावल, कलुआ, सोमना, डाबर और खुर्जा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा. कई यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी, जबकि कुछ ने निजी वाहनों और बसों का सहारा लिया.
उत्तर रेलवे के अनुसार, साहिबाबाद स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद ट्रैक बहाली का कार्य जारी है. हादसे के बाद रेल यातायात पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. इसी वजह से यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रेनों को निरस्त किया गया है.
23 जुलाई को ये ट्रेनें रहीं रद्द
- गुरुवार को दनकौर-नई दिल्ली (64107)
- अलीगढ़ जंक्शन-दिल्ली (64151)
- खुर्जा-गाजियाबाद (64113)
- दिल्ली-खुर्जा (64108)
- नई दिल्ली-अलीगढ़ (64110)
- शकूरबस्ती-पलवल (64012)
- पलवल-शकूरबस्ती (64013)
- दिल्ली-अलीगढ़ (64102)
- दिल्ली-हाथरस किला (64582)
- दिल्ली-खुर्जा (64106)
24 जुलाई को ये ट्रेनें रहेंगी रद्द
- नई दिल्ली-कोसी कलां (64074)
- पलवल-आगरा कैंट (64958)
- गाजियाबाद-टूंडला (64167)
ट्रेनों के निरस्त होने का सबसे अधिक असर दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और व्यापारिक कार्य से दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर पड़ा. कई यात्री सुबह से स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रेनें रद्द होने की सूचना मिलने के बाद उन्हें वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी. इससे बस अड्डों पर भी अतिरिक्त भीड़ देखने को मिली.
उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद भी व्यक्त किया है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रिस्टोरेशन कार्य पूरा होने के बाद रेल संचालन को चरणबद्ध तरीके से सामान्य किया जाएगा. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद बढ़े परिचालन दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
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