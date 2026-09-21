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ट्रेन से सफर का है प्लान तो पहले पढ़ लें ये खबर, 22 सितंबर को रांची आने-जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित

रांचीः रांची रेल मंडल के किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण 22 सितंबर 2026 को इस रेलखंड से होकर चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन एवं आंशिक प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का 22 सितंबर को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और वहीं से आंशिक प्रारंभ होगा. इस ट्रेन का गोमो-हटिया-गोमो के बीच परिचालन रद्द रहेगा.

इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आद्रा से आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. इस ट्रेन का आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच परिचालन नहीं होगा. ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर भी 22 सितंबर को मुरी स्टेशन तक ही संचालित होगी. इसका मुरी-रांची-मुरी के बीच परिचालन रद्द रहेगा.

इसके अलावा ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर तथा ट्रेन संख्या 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर का 22 सितंबर को दोनों दिशाओं में परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा.

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि 22 सितंबर को यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी ले लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. विकास कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में किए गए बदलाव अस्थायी हैं और ब्लॉक की अवधि के अनुरूप लागू रहेंगे.