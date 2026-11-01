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अनवरगंज में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य शुरू; 4 नवंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, देखें पूरी सूची

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की कमीशनिंग का काम शुरू हो गया है. इसके चलते दो नवंबर से लेकर चार नवंबर तक रेल यातायात पर असर पड़ेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और तकनीकी कार्यों को देखते हुए पांच ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया है, जबकि कई गाड़ियों के शुरुआती और अंतिम स्टेशनों में भी बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा कुछ ट्रेनें देरी से रवाना होंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.





उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि तकनीकी कार्यों के कारण दो से चार नवंबर के बीच कई ट्रेनों का संचालन बदला गया है.



