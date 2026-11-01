अनवरगंज में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य शुरू; 4 नवंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, देखें पूरी सूची
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:06 PM IST
कानपुर : कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की कमीशनिंग का काम शुरू हो गया है. इसके चलते दो नवंबर से लेकर चार नवंबर तक रेल यातायात पर असर पड़ेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और तकनीकी कार्यों को देखते हुए पांच ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया है, जबकि कई गाड़ियों के शुरुआती और अंतिम स्टेशनों में भी बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा कुछ ट्रेनें देरी से रवाना होंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि तकनीकी कार्यों के कारण दो से चार नवंबर के बीच कई ट्रेनों का संचालन बदला गया है.
उन्होंने बताया कि झांसी-कानपुर सेंट्रल ट्रेन (64607), यह गाड़ी दो से चार नवंबर तक केवल गोविंदपुरी स्टेशन तक ही आएगी. फर्रुखाबाद-कानपुर अनवरगंज ट्रेन (55348), यह ट्रेन दो और तीन नवंबर को अनवरगंज के बजाय रावतपुर स्टेशन तक ही संचालित होगी.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा कानपुर अनवरगंज-कासगंज ट्रेन (15037), यह गाड़ी दो और तीन नवंबर को अनवरगंज की जगह रावतपुर स्टेशन से ही अपनी यात्रा शुरू करेगी. इसके अलावा चौरीचौरा एक्सप्रेस (15004), यह ट्रेन तीन नवंबर को अपने निर्धारित समय पर चलकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक ही आएगी. उन्होंने बताया कि चौरीचौरा एक्सप्रेस (15003), यह गाड़ी चार नवंबर को वापसी में कानपुर अनवरगंज के बजाय कानपुर सेंट्रल स्टेशन से ही रवाना होगी.
चार नवंबर को कई ट्रेनें रीशेड्यूल, घंटों देरी से चलेंगी गाड़ियां
यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए रेलवे ने कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया है, ताकि मेंटेनेंस का काम सुचारू रूप से पूरा हो सके. सीपीआरओ के मुताबिक, ट्रेनों का बदला हुआ समय इस प्रकार रहेगा.
कानपुर सेंट्रल-खजुराहो एक्सप्रेस : यह ट्रेन दो और तीन नवंबर को 50 मिनट तथा चार नवंबर को पूरे 90 मिनट की देरी से रवाना होगी.
कानपुर सेंट्रल-अनवरगंज पैसेंजर (54155) : यह गाड़ी दो और तीन नवंबर को 90 मिनट, जबकि चार नवंबर को 180 मिनट (तीन घंटे) की देरी से पुनर्निर्धारित समय पर चलाई जाएगी.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी संबंधित ट्रेनों की स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
यह भी पढ़ें : मेरठ में हादसा; ट्रेन की चपेट में आए सगे भाई, एक की मौके पर मौत, दूसरे का हाथ कटा