मेरठ-गाजियाबाद होकर जाने वाली कई ट्रेनें डायवर्ट, सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी सूची
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि दो ट्रेनों को डायवर्ट व एक ट्रेन को मार्ग में रेगुलेट कर चलाया जाएगा.
Published : May 24, 2026 at 10:09 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप आगामी 26 मई को ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल व रूट अवश्य जांच लें. दरअसल, दिल्ली मंडल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने व सुचारू रेल संचालन के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. इस विकास कार्य के चलते इस रूट पर चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का आवागमन अस्थाई रूप से प्रभावित रहेगा.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस ब्लॉक के कारण दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को अपने नियमित मार्ग से हटाकर बदले हुए रास्ते (डायवर्ट) से चलाया जाएगा, जबकि एक अन्य मुख्य ट्रेन को मार्ग में नियंत्रित (रेगुलेट) कर संचालित किया जाएगा. हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, 26 मई को प्रस्थान करने वाली दो ट्रेनें अपने मौजूदा रूट टपरी–गाजियाबाद–दिल्ली शाहदरा के बजाय परिवर्तित मार्ग टपरी–शामली–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन होकर चलाई जाएंगी.
ट्रेन संख्या 14304 (हरिद्वार जंक्शन से दिल्ली जंक्शन): यह ट्रेन 26 मई को टपरी से डायवर्ट होकर शामली और दिल्ली शाहदरा के रास्ते दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी. मार्ग बदलने के कारण यह गाड़ी कुल 13 स्टेशनों पर नहीं रुकेगी, जिससे इन स्टेशनों के यात्रियों को परेशानी हो सकती है. ट्रेन नागल, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मनसूरपुर, खतौली, दौराला, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मोदीनगर, मुरादनगर, नया गाजियाबाद, गाजियाबाद और साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएगी.
ट्रेन संख्या 14332 (कालका से दिल्ली जंक्शन): कालका से चलकर दिल्ली आने वाली यह ट्रेन भी 26 मई को अपने तय रूट के बजाय टपरी, शामली व दिल्ली शाहदरा होकर दिल्ली जंक्शन के लिए रवाना होगी. इस बदलाव के कारण यह ट्रेन कुल 16 स्टेशनों पर नहीं रुकेगी. इसके छूटने वाले स्टेशनों में नागल, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मनसूरपुर, खतौली, सकोती टांडा, दौराला, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, परतापुर, मोदीनगर, मुरादनगर, गुलधर, नया गाजियाबाद, गाजियाबाद व साहिबाबाद शामिल हैं.
अंबाला कैंट जाने वाली ट्रेन रास्ते में रोकी जाएगी: ब्लॉक के प्रभाव के चलते केवल मार्ग परिवर्तन ही नहीं किया गया है, बल्कि एक प्रमुख ट्रेन के समय को भी नियंत्रित (रेगुलेट) किया गया है. ट्रेन संख्या 14521 (दिल्ली जंक्शन से अंबाला कैंट जंक्शन) 26 मई को दिल्ली से प्रस्थान कर यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस गाड़ी को मेरठ सिटी और देवबंद के बीच में करीब 20 मिनट के लिए रोककर (रेगुलेट करके) चलाया जाएगा.
यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह, 139 पर करें संपर्क: रेलवे ने ब्लॉक के दौरान यात्रियों से सहयोग की अपील की है. उत्तर रेलवे के अनुसार किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने व ट्रेनों की लाइव लोकेशन या समय सारणी में किसी भी अस्थाई बदलाव की सटीक जानकारी के लिए यात्री राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) ऐप या वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त रेलवे के आधिकारिक इंक्वायरी नंबर 139 पर कॉल करके भी सफर से जुड़ी पूरी व सही जानकारी हासिल की जा सकती है.
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