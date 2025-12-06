ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फ्लाइट के साथ रेल यात्रियों की भी बढ़ी मुश्किलें, कई ट्रेन कैंसिल, कुछ शॉर्ट टर्मिनेट

उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार और ऋषिकेश से चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल और शॉर्ट टर्मिनेट किया गया.

कॉन्सेप्ट इमेज (IANS)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025

Updated : December 6, 2025

देहरादून: हवाई यात्रा के साथ-साथ उत्तराखंड में ट्रेन मार्ग पर भी असर पड़ा है. देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जहां दोपहर एक बजे तक चार फ्लाइड कैंसिल हुई है तो वहीं रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के चलने वाले करीब 24 ट्रेन अगले पांच दिनों तक प्रभावित करेंगी. कई ट्रेनों के रद्द किया गया है तो कुछ ट्रेनों शॉर्ट टर्मिनेट.

रेलवे ने पहले ही एक अपील जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि गढ़वाल की तरफ आने वाली ट्रेनों को कुछ समय के लिए कैंसिल या शॉर्ट टर्मिनेट किया जा सकता है. क्योंकि इस मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे पुलों की मरम्मत का काम आज से शुरू होगा.

देहरादून रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले पांच दिनों तक 24 ट्रेन है, जिनमें लगभग 58 फेरे होते हैं. वह प्रभावित रहेंगी. देहरादून-अमृतसर लाहोरी एक्सप्रेस 14631/14632 अगले तीन दिनों तक रद्द रहेगी.

इसके साथ ही सहारनपुर पैसेंजर 10 दिसंबर तक पूरी तरह से रद्द रहेगी. इसके अलावा जो ट्रेन देहरादून तक आती है, उन्हें संभावित हरिद्वार, लक्सर या रुड़की में ही रोका जाएगा. वहीं से वह ट्रेन चलेगी. कई यात्री देहरादून से फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यदि कुछ यात्री ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से ट्रेन पकड़ने की सोच रहे है तो उन्हें भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

ये ट्रेनों देरी से चलेगी: देहरादून से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी सात दिसंबर तक करीब एक घंटा देरी से चलेगी. इसके साथ ही दिल्ली से आने वाली अलग-अलग तीन ट्रेन का समय भी बदल गया है. लिंक एक्सप्रेस 8 दिसंबर को देहरादून से देरी से चलेगी. यह देरी लगभग 2 घंटे की हो सकती है. इसी के साथ राप्ती गंगा एक्सप्रेस भी 8 दिसंबर को मुजफ्फरनगर से 3 घंटे देरी से चलेगी. इसके साथ ही कुछ ट्रेन देहरादून नहीं आएगी, जिसमें हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस रविवार और सोमवार को हरिद्वार तक ही आएगी.

इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से देहरादून के लिए चलती है, वह भी हरिद्वार तक ही आएगी. दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस भी हरिद्वार तक आएगी. जबकि मसूरी एक्सप्रेस 9 दिसंबर को हरिद्वार तक ही आएगी. इसके साथ ही कोटा से आने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस भी 9 ओर 10 दिसंबर को हरिद्वार तक ही आएगी.

