दिवाली मना कर लौट रहे यात्रियों के लिए असुविधा, इस रूट की कई ट्रेनें लेट और कई रद्द

दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है. जानिए क्यों...

मालगाड़ी बेपटरी
मालगाड़ी बेपटरी (ETV Bharat)
कोटा : दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर वर्तमान में दिवाली की वजह से ट्रैफिक ज्यादा चल रहा है. इस बीच मंगलवार रात को मथुरा और पलवल के बीच मालगाड़ी बेपटरी हो गई. इसके कारण दिवाली मना कर अपने घर लौट रहे यात्रियों के लिए बड़ी असुविधा हो गई है. हादसे के कारण दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर चलने वाली सैकड़ों ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है. इनमें कुछ ट्रेन तो कोटा भी नहीं आएंगी. अधिकांश ट्रेनों को लंबे रूट से डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है. कोटा होकर चलने वाली सोगरिया नई दिल्ली को पूरा रद्द किया है, जबकि कोटा देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन को भी आंशिक रद्द किया है. यह कोटा आएगी भी नहीं और यहां से चलेगी भी नहीं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि आगरा रेल मंडल में दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर मथुरा और पलवल सेक्शन के बीच वृंदावन रोड और अझई स्टेशन के मालगाड़ी की वैगन पटरी से उतर गई थी. इसके चलते रेलवे लाइन अवरुद्ध हुई थी. इसी के चलते ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. ट्रेन देरी से भी इसी कारण से चल रही हैं. यात्रियों की सुविधा के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यात्री अपनी ट्रेन के संबंध में एनटीईएस से जानकारी जरूर लें.

ये ट्रेन हो रही है प्रभावित :

  1. ट्रेन नंबर 12402 देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से कोटा के बीच कैंसल कर दिया है. इसके चलते बुधवार को कोटा से जाने वाली ट्रेन नंबर 12401 कोटा-देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस भी कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच रद्द रहेगी.
  2. ट्रेन नंबर 19020 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से चल रही है. उसके कोटा पहुंचने का समय देर रात 3:05 बजे है, लेकिन वह सुबह 8:00 बजे कोटा पहुंचेगी.
  3. ट्रेन नंबर 20452 नई दिल्ली-सोगरिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को बुधवार के लिए रद्द कर दिया है. इसी के चलते कोटा से जाने वाली ट्रेन नंबर 20451 सोगरिया नई दिल्ली एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी.
  4. ट्रेन नंबर 12963 हजरत निजामुद्दीन-उदयपुर सिटी मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन भी 7 घंटे देरी से चल रही है. रात 12:25 पर कोटा पहुंचना था, लेकिन सुबह 7:30 तक आ पाएगी.
  5. ट्रेन नंबर 12909 बांद्रा टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस को रतलाम से हजरत निजामुद्दीन के बीच डायवर्ट कर दिया है.
  6. ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर को रतलाम से ही डायवर्ट कर दिया है. इसके चलते वह कोटा रेल मंडल के 10 स्टेशन पर नहीं आएगी. ट्रेन को डायवर्टेड रूट से चलाया है.
  7. ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन देर रात 12:57 पर मथुरा पहुंच गई थी, लेकिन सुबह 7 बजे मथुरा से रवाना हुई है. करीब 7 घंटे की देरी से ही चल रही है.
  8. ट्रेन नंबर 20155 डॉ. अंबेडकर नगर-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को सुबह 4:25 पर नई दिल्ली पहुंचना था, बयाना से उसे बदले हुए रूट आगरा फोर्ट, हाथरस व गाजियाबाद होकर चलाया जा रहा है. ट्रेन देरी से चल रही है.
  9. ट्रेन नंबर 12415 इंदौर-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को सवाई माधोपुर से डायवर्ट कर नई दिल्ली ले जाया जा रहा है. इसमें यह जयपुर अलवर होते हुए चलेगी.
  10. ट्रेन नंबर 12475 हापा-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस सवाई माधोपुर से डाइवर्ट जयपुर अलवर होते हुए चलाया जा रहा है.
  11. 09003 मुंबई सेंट्रल-शकूरबस्ती सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 3:30 घंटे देरी से चल रही है. सुबह 8 बजे उसे शकूर बस्ती पहुंचना था, लेकिन भरतपुर व मथुरा के बीच में है.
  12. ट्रेन नंबर 12432 हजरत निजामुद्दीन-तिरुवंतपुरम सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस को बांदीकुई व दौसा होकर डायवर्ट रूट से कोटा लाया जा रहा है.
  13. ट्रेन नंबर 22210 हजरत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस को डायवर्टेड रूट गाजियाबाद, हाथरस, आगरा फोर्ट होते हुए कोटा लाया जा रहा है.

दिल्ली से मथुरा के बीच आंशिक रद्द :

  1. ट्रेन नंबर 12472 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बांद्रा टर्मिनस स्वराज एक्सप्रेस को नई दिल्ली से मथुरा के बीच डायवर्ट कर रेवाड़ी व अलवर से चलाया गया है. इसके चलते ट्रेन 7 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही है.
  2. ट्रेन नंबर 12416 नई दिल्ली-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस डायवर्टेड रूट रेवाड़ी व अलवर से लाया गया है. ट्रेन के सुबह 3:25 पर कोटा आने का समय था, लेकिन वह करीब 7 घंटे की देरी से चल रही है.
  3. ट्रेन नंबर 20156 नई दिल्ली-डॉ. अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रेवाड़ी व अलवर होकर डायवर्ट किया गया है. हजरत निजामुद्दीन स्टेशन का स्टॉपेज रद्द किया है. ट्रेन करीब 5 घंटे देरी से चल रही है.
  4. ट्रेन नंबर 12904 गोल्डन टेंपल मेल अमृतसर से बांद्रा टर्मिनस को रेवाड़ी व अलवर के डाइवर्ट रूट से लाया जा रहा है. इसमें हजरत निजामुद्दीन और फरीदाबाद स्टेशन पर स्टॉपेज कैंसल हुआ है. ट्रेन करीब 3 घंटे देरी से चल रही है.
  5. ट्रेन नंबर 01494 हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को गाजियाबाद, हाथरस, आगरा व बयाना के जरिए डायवर्ट करते हुए बयान लाया जा रहा है. इसमें मथुरा और भरतपुर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं होगा. ट्रेन वर्तमान में 4 घंटे देरी से चल रही है.
  6. ट्रेन नंबर 12964 उदयपुर सिटी-हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस भी 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है, उसके सुबह 6:50 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचने का टाइम था, लेकिन वह अभी मथुरा भी नहीं पहुंची है.
  7. ट्रेन नंबर 22546 बांद्रा टर्मिनस-लाल कुआं सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को मथुरा से ही डायवर्ट कर लाल कुआं ले जाया जा रहा है. इसके चलते वह हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, सहित कई स्टेशन का स्टॉपेज नहीं होगा.
  8. ट्रेन नंबर 12925 पश्चिम एक्सप्रेस करीब सवा घंटे देरी से चल रही है. सुबह 6:08 पर भरतपुर पहुंचना था, लेकिन देरी से पहुंची.

SEVERAL TRAINS DELAYED AND CANCEL
DERAILMENT OF GOODS TRAIN
DELHI MUMBAI RAILWAY LINE DERAIL
मालगाड़ी बेपटरी
TRAIN CANCEL LIST

