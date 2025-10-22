ETV Bharat / state

दिवाली मना कर लौट रहे यात्रियों के लिए असुविधा, इस रूट की कई ट्रेनें लेट और कई रद्द

कोटा : दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर वर्तमान में दिवाली की वजह से ट्रैफिक ज्यादा चल रहा है. इस बीच मंगलवार रात को मथुरा और पलवल के बीच मालगाड़ी बेपटरी हो गई. इसके कारण दिवाली मना कर अपने घर लौट रहे यात्रियों के लिए बड़ी असुविधा हो गई है. हादसे के कारण दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर चलने वाली सैकड़ों ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है. इनमें कुछ ट्रेन तो कोटा भी नहीं आएंगी. अधिकांश ट्रेनों को लंबे रूट से डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है. कोटा होकर चलने वाली सोगरिया नई दिल्ली को पूरा रद्द किया है, जबकि कोटा देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन को भी आंशिक रद्द किया है. यह कोटा आएगी भी नहीं और यहां से चलेगी भी नहीं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि आगरा रेल मंडल में दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर मथुरा और पलवल सेक्शन के बीच वृंदावन रोड और अझई स्टेशन के मालगाड़ी की वैगन पटरी से उतर गई थी. इसके चलते रेलवे लाइन अवरुद्ध हुई थी. इसी के चलते ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. ट्रेन देरी से भी इसी कारण से चल रही हैं. यात्रियों की सुविधा के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यात्री अपनी ट्रेन के संबंध में एनटीईएस से जानकारी जरूर लें.