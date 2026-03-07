ETV Bharat / state

कई ट्रेनें रद्द, बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्सन में नॉनइंटरलॉकिंग का जारी, जानिए, कैंसिल होने वाली ट्रेनों के नाम और नंबर

हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन निर्माण का कार्य चल रहा है.

कई ट्रेनें रद्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 6:24 PM IST

रायपुर: हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है. इस कड़ी में बिलासपुर-चांपा सेक्शन के मध्य अकलतरा स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी हेतु प्रीनॉन, नॉनइंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा.


छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें रद्द

रायपुर रेल मंडल के PRI शिव प्रसाद ने बताया कि "हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है. इस दौरान कई ट्रेनों के रूट बदलने के साथ ही कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी और कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है."



रद्द होने वाली गाड़ियां

  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर और रायगढ़ से चलने वाली 68738/68737 बिलासपुर–रायगढ़-बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी.
  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक रायगढ़ से चलने वाली 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर से चलने वाली 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक रायपुर से चलने वाली 68746 रायपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक गेवरा रोड से चलने वाली 68745 गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक रायपुर से चलने वाली 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कोरबा से चलने वाली 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर व गेवरा रोड से चलने वाली 68734/68733 बिलासपुर-गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर व कोरबा से चलने वाली 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
  • 5 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर से चलने वाली 58210 बिलासपुर-गेवरा रोड पैसेंजर रद्द रहेगी.

फाइनल डेस्टिनेशन से पहले समाप्त और प्रारम्भ होने वाली गाड़ियां

  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक गोंदिया से चलने वाली 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी.
  • 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी तथा झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी.

यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध

गाड़ी संख्या 18250/18249 तथा 18252/18251 कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कोरबा-बिलासपुर-कोरबा के मध्य पैसेंजर के रूप में चलाई जाएगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें.

संपादक की पसंद

