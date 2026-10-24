झारखंड से गुजरने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई के रूट में बदलाव, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.
Published : October 24, 2026 at 7:10 AM IST
जमशेदपुर: आने वाले दिनों में झारखंड के रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. जिससे आवागमन में कठिनाई हो सकती है. दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण आगामी दिनों में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा.
दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा. यह कार्य दिनांक 27 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक निर्धारित तिथियों में होगा. इस कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसका असर टाटानगर के यात्रियों पर पड़ेगा. रेलवे द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
रद्द होने वाली ट्रेनें
- दिनांक 29 नवम्बर 2026 तथा 01 से 16 दिसम्बर 2026 तक: गाड़ी संख्या 18109/18110 टाटानगर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 26 नवम्बर, 03 दिसम्बर व 12 दिसम्बर 2026 को हावड़ा से चलने वाली 12222 हावड़ा–पुणे दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 28 नवम्बर, 05 दिसम्बर व 14 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 12221 पुणे–हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 28 नवम्बर तथा 05, 08 व 12 दिसम्बर 2026 को चर्लपल्ली से चलने वाली 17007 चर्लपल्ली–दरभंगा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 01, 08, 11 एवं 15 दिसम्बर 2026 को दरभंगा से चलने वाली 17008 दरभंगा–चर्लपल्ली एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 04, 05 तथा 07 से 15 दिसम्बर 2026 तक टाटा से चलने वाली 18113 टाटानगर–बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 05, 06 तथा 08 से 16 दिसम्बर 2026 तक बिलासपुर से चलने वाली 18114 बिलासपुर–टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 05 एवं 12 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 20822 सांतरागाछी–पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 07 व 14 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 20821 पुणे–सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 07 एवं 14 दिसम्बर 2026 को तिरुपति से चलने वाली 17433 तिरुपति–रक्सौल एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 एवं 17 दिसम्बर 2026 को रक्सौल से चलने वाली 17434 रक्सौल–तिरुपति एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 05 एवं 12 दिसम्बर 2026 को मालदा टाउन से चलने वाली 13425 मालदा टाउन–सूरत एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 07 एवं 14 दिसम्बर 2026 को सूरत से चलने वाली 13426 सूरत–मालदा टाउन एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 05 एवं 12 दिसम्बर 2026 को कामाख्या से चलने वाली 22512 कामाख्या–एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 08 एवं 15 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 22511 एलटीटी–कामाख्या एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 09 दिसम्बर 2026 को रानी कमलापति से चलने वाली 22169 रानी कमलापति–सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 22170 सांतरागाछी–रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 07 एवं 11 दिसम्बर 2026 को हटिया से चलने वाली 22846 हटिया–पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 09 एवं 13 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 22845 पुणे–हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 05 एवं 12 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 22830 शालीमार–भुज एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 08 एवं 15 दिसम्बर 2026 को भुज से चलने वाली 22829 भुज–शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 09 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 20828 सांतरागाछी–जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 दिसम्बर 2026 को जबलपुर से चलने वाली 20827 जबलपुर–सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 09 दिसम्बर 2026 को गया से चलने वाली 22358 गया–एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 22357 एलटीटी–गया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 08 एवं 10 दिसम्बर 2026 को हटिया से चलने वाली 18641 हटिया–दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 09 एवं 11 दिसम्बर 2026 को दुर्ग से चलने वाली 18642 दुर्ग–हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 09 एवं 10 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 12151 एलटीटी–शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 12152 शालीमार–एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को बिलासपुर से चलने वाली 22843 बिलासपुर–बक्सर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 12 दिसम्बर 2026 को बक्सर से चलने वाली 22844 बक्सर–बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2026 को हटिया से चलने वाली 12812 हटिया–एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 12811 एलटीटी–हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 दिसम्बर 2026 को हैदराबाद से चलने वाली 17005 हैदराबाद–रक्सौल एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को रक्सौल से चलने वाली 17006 रक्सौल–हैदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को पोरबंदर से चलने वाली 12949 पोरबंदर–सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 12950 सांतरागाछी–पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को वास्को द गामा से चलने वाली 17321 वास्को द गामा–जसीडीह एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को जसीडीह से चलने वाली 17322 जसीडीह–वास्को द गामा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को ओखा से चलने वाली 22905 ओखा–शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 15 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 22906 शालीमार–ओखा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 12101 एलटीटी–शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 16 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 12102 शालीमार–एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 12 दिसम्बर 2026 को उदयपुर से चलने वाली 20971 उदयपुर–शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 20972 शालीमार–उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 07, 14, 15 एवं 16 दिसम्बर 2026 को हावड़ा से चलने वाली 12262 हावड़ा–पुणे दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 08, 15, 16 एवं 17 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 12261 पुणे–हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को हावड़ा से चलने वाली 12834 हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 17 दिसम्बर 2026 को अहमदाबाद से चलने वाली 12833 अहमदाबाद–हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को नांदेड़ से चलने वाली 12767 नांदेड़–सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 16 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 12768 सांतरागाछी–नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
मार्ग परिवर्तन वाली ट्रेनें
- दिनांक 28 नवम्बर, 05 दिसम्बर एवं 07 से 14 दिसम्बर 2026 तक योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली 18478 योगनगरी ऋषिकेश–पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया ईब–झारसुगुड़ा रोड–संबलपुर सिटी–अंगुल–कटक के रास्ते पुरी जाएगी.
- दिनांक 06 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2026 तक पुरी से चलने वाली 18477 पुरी–योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया कटक–अंगुल–संबलपुर सिटी–झारसुगुड़ा रोड–ईब के रास्ते योगनगरी ऋषिकेश जाएगी.
गंतव्य से पहले समाप्त एवं प्रारंभ होने वाली ट्रेनें
- दिनांक 28 नवम्बर तथा 04 से 15 दिसम्बर 2026 तक आरा से चलने वाली 13288 आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन में समाप्त होगी तथा राउरकेला–दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी.
- दिनांक 29 नवम्बर तथा 05 से 16 दिसम्बर 2026 तक दुर्ग से चलने वाली 13287 दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा दुर्ग–राउरकेला के मध्य रद्द रहेगी.
विलंब से चलने वाली ट्रेन
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को पुणे से रवाना होने वाली 12129 पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 02 घंटे विलंब से रवाना होगी.
रेलवे द्वारा यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा केंद्र से नवीनतम जानकारी प्राप्त कर यात्रा करें.
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