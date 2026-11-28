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रेल यात्री ध्यान दें! कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द ( ETV Bharat )

समस्तीपुर : सर्दियों में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं. समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है.

इसके साथ ही, कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में भी कटौती की गई है, जिसकी जानकारी मंडल के मीडिया प्रभारी आरके सिंह ने साझा की है. कोहरे के कारण परिचालन पर असर पड़ने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जिन ट्रेनों के बारे में सूचना दी गई वो इस प्रकार रहेंगी...

इन ट्रेनों के साप्ताहिक फेरों में की गई कटौती (ETV Bharat) प्रयागराज और अंबाला रूट की ये ट्रेनें रहेंगी बंद रेलवे के निर्णय के अनुसार, गाड़ी संख्या 14112 प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2026 से 24 फरवरी 2027 तक नहीं चलेंगी. वहीं, गाड़ी संख्या 14523 बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2026 से 01 मार्च 2027 तक रद्द रहेगी. इसके अलावा, गाड़ी संख्या 14524 अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस का परिचालन भी 01 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक पूरी तरह बंद रहेगा. अमृतसर और चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित कोहरे के असर के चलते गाड़ी संख्या 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2026 से 02 मार्च 2027 तक और गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रद्द कर दी गई हैं. इसी क्रम में गाड़ी संख्या 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक नहीं चलेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को 06 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक पूर्णतः रद्द रखा गया है. कोहरे के कारण जारी किया गया नोटिफिकेशन (ETV Bharat)