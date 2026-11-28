रेल यात्री ध्यान दें! कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट
कोहरे के कारण 28 फरवरी तक कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. अगर आप भी उन्ही ट्रेनों से यात्रा करते हैं तो..देखें लिस्ट- रिपोर्ट-अमित
Published : November 28, 2026 at 2:17 PM IST
समस्तीपुर : सर्दियों में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं. समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है.
इसके साथ ही, कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में भी कटौती की गई है, जिसकी जानकारी मंडल के मीडिया प्रभारी आरके सिंह ने साझा की है. कोहरे के कारण परिचालन पर असर पड़ने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जिन ट्रेनों के बारे में सूचना दी गई वो इस प्रकार रहेंगी...
प्रयागराज और अंबाला रूट की ये ट्रेनें रहेंगी बंद
रेलवे के निर्णय के अनुसार, गाड़ी संख्या 14112 प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2026 से 24 फरवरी 2027 तक नहीं चलेंगी. वहीं, गाड़ी संख्या 14523 बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2026 से 01 मार्च 2027 तक रद्द रहेगी. इसके अलावा, गाड़ी संख्या 14524 अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस का परिचालन भी 01 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक पूरी तरह बंद रहेगा.
अमृतसर और चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित
कोहरे के असर के चलते गाड़ी संख्या 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2026 से 02 मार्च 2027 तक और गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रद्द कर दी गई हैं. इसी क्रम में गाड़ी संख्या 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक नहीं चलेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को 06 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक पूर्णतः रद्द रखा गया है.
इन ट्रेनों के साप्ताहिक फेरों में की गई कटौती
रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने के बजाय उनके परिचालन के दिनों में कमी की है. प्रारंभिक स्टेशन से खुलने वाली गाड़ी संख्या 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2026 से 25 फरवरी 2027 तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रद्द रहेगी. दूसरी ओर, गाड़ी संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस का परिचालन 04 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को स्थगित रहेगा.
यात्रियों के लिए रेलवे की जरूरी सलाह
यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए मंडल रेल प्रशासन ने विशेष अपील जारी की है. प्रशासन ने अनुरोध किया है कि यात्री घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति और समय-सारणी की पुष्टि जरूर कर लें. सटीक जानकारी के लिए रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवाओं या आधिकारिक वेबसाइट की मदद लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.
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