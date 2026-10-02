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साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर चार दिन से बाधित सेवा, गंगा कटाव रोकने को युद्ध स्तर पर काम

साहिबगंज में गंगा नदी में बाढ़ और कटाव के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं. हालांकि कुछ ट्रेनें चलाई भी गई हैं.

Sahibganj Barharwa rail section
रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा गंगा का पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 7:15 PM IST

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साहिबगंज: बरहड़वा-साहिबगंज रेलखंड पर चार दिनों से रेल सेवा बाधित है. सकरीगली और महाराजपुर के बीच रेलवे पटरी के नजदीक हो रहे भीषण गंगा कटाव को रोकने की दिशा में रेलवे प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है.

डीआरएम मनीष गुप्ता मौके पर पहुंचे

हालात बेकाबू देखते हुए चौथे दिन डीआरएम मनीष गुप्ता अपने सैलून से उक्त स्थल पर पहुंचे. उन्होंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों व कर्मियों से जानकारी हासिल की और मैप देखकर स्थिति जानी. डीआरएम गंगा नदी के तेज बहाव व करंट को देखकर हैरत में रह गए. जलस्तर अभी बढ़ रहा है. उम्मीद की जा रही है कि दो से तीन दिन पानी घटने के बाद सही जानकारी मिल सकेगी कि कटाव की क्या स्थिति है. पानी बढ़ रहा है और कटाव अभी भी जारी है. जहां रेलवे ट्रैक व कटाव की दूरी दो दिन पहले 13 मीटर थी, वह घटकर 11 मीटर तक पहुंच चुकी है.

डीआरएम मनीष गुप्ता का बयान (ETV Bharat)

बोल्डर, स्लीपर और डस्ट डालकर रोकने का प्रयास

अधिक कटाव न हो, इस दिशा में रेलवे प्रशासन द्वारा बोल्डर, स्लीपर और डस्ट डालकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है. मालदा से मशीन मंगवाकर जांच किया गया कि बोल्डर सही जगह गिर रहा है. 300 मीटर के क्षेत्र में पानी की गहराई कहीं 10 से 15 मीटर तो कहीं 8 मीटर तक मापी गई है.

Sahibganj Barharwa rail section
जायजा लेते डीआरएम (ETV Bharat)

परिचालन सामान्य होने में लगेगा समय

रेल प्रशासन विशेष रूप से कुछ बताने में असमर्थता जाहिर कर रही है कि रेल सेवा कब तक सामान्य हो जाएगी. सिर्फ बताया जा रहा है कि दो से तीन दिन और समय लगेंगे. रेल प्रशासन भी गंगा में आए तेज बहाव के घटने का इंतजार कर रहा है. रेलवे ट्रैक दुरुस्त है. एक ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी कर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. डिजिटल व्यवस्था में सिग्नलिंग वन-वे होने से परेशानी बढ़ी है. ऐसी स्थिति में डाउन में किसी ट्रेन को पास कराने में रेल प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता.

साहिबगंज में गंगा फिर खतरे के निशान पार

इधर, साहिबगंज में गंगा खतरे के निशान को फिर एक बार पार कर चुकी है. प्रति घंटा एक सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी में बढ़ोतरी हो रही है. शनिवार को जलस्तर 27.52 मीटर तक रहा. हालांकि बक्सर में पानी घट रहा है और पटना स्थिर है, लेकिन हाथीदाह से लेकर फरक्का तक पानी में बढ़ोतरी है. इधर कोसी का कुरसैला (कटिहार) में पानी बढ़ रहा है. बलतारा नदी में पानी घट रहा है. कुल मिलाकर साहिबगंज में गंगा नदी के जलस्तर के स्थिर होने व फिर घटने में करीब पांच दिन समय लग सकता है.

Sahibganj Barharwa rail section
मौके पर पहुंचे डीआरएम (ETV Bharat)

110 वैगन बोल्डर व 13 वैगन स्लीपर डाले गए

गंगा कटाव में अभी तक 110 वैगन बोल्डर लगाए जा रहे हैं. शुक्रवार की शाम तक 84 वैगन बोल्डर फेंके गए थे. 26 वैगन ट्रैक पर लगे हुए थे. 29 सितंबर को 4 बोगी, 30 सितंबर को 44, एक अक्टूबर को 20 व दो अक्टूबर को 16 वैगन बोल्डर लाकर फेंके गए. रात व तीन अक्टूबर को शेष 26 वैगन डालने की प्रक्रिया जारी रहेगी. 150 वैगन बोल्डर का लक्ष्य है. वहीं दो वैगन (बोगी) डस्ट फेंका गया है. स्लीपर (सीमेंट का रेलवे पटरी) 13 वैगन फेंके गए हैं. एक बोगी में 160 से 200 पीस स्लीपर रहते हैं. हजार के करीब मजबूत लंबे-लंबे खंभे गिराए गए हैं ताकि नदी किनारे गाड़कर कटाव को रोका जा सके. तीन शिफ्ट में 500 से अधिक मजदूर व चार डिवीजन के रेलवे कर्मियों को लगाया गया है.

डीआरएम ने क्या कहा

डीआरएम ने कहा कि बाढ़ के बहाव को देखकर स्थिति गंभीर बनी हुई है. दो दिन बाद पानी घटने की सूचना है. पानी घटने के बाद गंगा कटाव की सही जानकारी मिलेगी. हालांकि मशीन से जांच कराई गई कि बोल्डर सही स्थान पर हैं. पानी की गहराई भी मापी गई है. कुल मिलाकर पानी घटने के बाद रेल सेवा सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दिया जाएगा. कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है. रेलवे प्रशासन को राजस्व नुकसान नहीं हुआ है. मालगाड़ी को डायवर्ट किया गया है. सिर्फ पैसेंजर ट्रेन बाधित है. यात्रियों से अपील है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि थोड़ी राहत मिल सके.

02.10.2026 को शुरू होने वाली ये ट्रेनें हैं रद्द

• 53487 तीनपहाड़-राजमहल पैसेंजर

• 63073 रामपुरहाट-साहिबगंज मेमू

• 53490 राजमहल-तीनपहाड़ पैसेंजर

03.10.2026 को शुरू होने वाली ये ट्रेनें हैं रद्द

• 63402 मालदा टाउन-साहिबगंज मेमू

• 63421 अजीमगंज-साहिबगंज मेमू

• 63411 साहिबगंज-भागलपुर मेमू

• 63063 बर्द्धमान-साहिबगंज मेमू

• 53411 बरहरवा-साहिबगंज पैसेंजर

• 13427 हावड़ा-साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस

• 63405 रामपुरहाट-साहिबगंज मेमू

• 53487 तीनपहाड़-राजमहल पैसेंजर

• 53485 तीनपहाड़-राजमहल पैसेंजर

• 63401 साहिबगंज-मालदा टाउन मेमू

• 63422 साहिबगंज-अज़ीमगंज मेमू

• 63412 भागलपुर-साहिबगंज मेमू

• 63064 साहिबगंज-बर्द्धमान मेमू

• 53412 साहिबगंज-बरहरवा पैसेंजर

• 63074 साहिबगंज-रामपुरहाट मेमू

• 13428 साहिबगंज-हावड़ा एक्सप्रेस

• 53408 जमालपुर-रामपुरहाट पैसेंजर

• 53490 राजमहल-तीनपहाड़ पैसेंजर

• 53488 राजमहल-तीनपहाड़ पैसेंजर

इन ट्रेनों का किया गया है डायवर्जन

• 13020 काठगोदाम – हावड़ा बाग एक्सप्रेस (02.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा)

  • 13022 रक्सौल - हावड़ा एक्सप्रेस (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) को मुंगेर -भागलपुर- बांका-जसीडीह बाईपास से डायवर्ट किया जाएगा.

• 15657 दिल्ली – कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल (02.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा), 15647 लोकमान्य तिलक - गुवाहाटी एक्सप्रेस (02.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) और 15744 भटिंडा – बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस (01.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) को जमालपुर-मुंगेर-कटिहार से डायवर्ट किया जाएगा.

• 13024 गया – हावड़ा एक्सप्रेस (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) को किऊल - झाझा - आसनसोल से डायवर्ट किया जाएगा।

• 13404 भागलपुर – रांची वनांचल एक्सप्रेस (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) और 13072 जमालपुर – हावड़ा एक्सप्रेस (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) को भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट से डायवर्ट किया जाएगा.

ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन / शॉर्ट ओरिजिनेशन:

• 53029 अजीमगंज - भागलपुर पैसेंजर (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) बरहरवा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी.

• 13410 किऊल – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) साहिबगंज में शॉर्ट टर्मिनेट होगी.

• 13409 मालदा टाउन – किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) साहिबगंज से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी.

• 53403 रामपुरहाट – गया पैसेंजर (03.10.2026 और 04.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) जमालपुर से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी.

• 53030 भागलपुर – अजीमगंज पैसेंजर (03.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) बरहरवा से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी.

हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए ये पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

भागलपुर पैसेंजर ट्रेनें साहिबगंज से 09:30 बजे और 17:00 बजे चलेंगी और 02.10.2026 को वापस आएंगी, वहीं एक ट्रेन भागलपुर–साहिबगंज पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भागलपुर से 22:00 बजे चलेगी और 02.10.2026 को वापस आएगी. रामपुरहाट – तिनपहाड़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रामपुरहाट से 20:30 बजे चलेगी और 02.10.2026 को तिनपहाड़ से वापस आएगी. तिनपहाड़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन बर्धमान से 06:05 बजे चलेगी और 03.10.2026 को तिनपहाड़ से वापस आएगी.

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