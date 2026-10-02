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साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर चार दिन से बाधित सेवा, गंगा कटाव रोकने को युद्ध स्तर पर काम

रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा गंगा का पानी ( ETV Bharat )

साहिबगंज: बरहड़वा-साहिबगंज रेलखंड पर चार दिनों से रेल सेवा बाधित है. सकरीगली और महाराजपुर के बीच रेलवे पटरी के नजदीक हो रहे भीषण गंगा कटाव को रोकने की दिशा में रेलवे प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है.

डीआरएम मनीष गुप्ता मौके पर पहुंचे

हालात बेकाबू देखते हुए चौथे दिन डीआरएम मनीष गुप्ता अपने सैलून से उक्त स्थल पर पहुंचे. उन्होंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों व कर्मियों से जानकारी हासिल की और मैप देखकर स्थिति जानी. डीआरएम गंगा नदी के तेज बहाव व करंट को देखकर हैरत में रह गए. जलस्तर अभी बढ़ रहा है. उम्मीद की जा रही है कि दो से तीन दिन पानी घटने के बाद सही जानकारी मिल सकेगी कि कटाव की क्या स्थिति है. पानी बढ़ रहा है और कटाव अभी भी जारी है. जहां रेलवे ट्रैक व कटाव की दूरी दो दिन पहले 13 मीटर थी, वह घटकर 11 मीटर तक पहुंच चुकी है.

डीआरएम मनीष गुप्ता का बयान (ETV Bharat)

बोल्डर, स्लीपर और डस्ट डालकर रोकने का प्रयास

अधिक कटाव न हो, इस दिशा में रेलवे प्रशासन द्वारा बोल्डर, स्लीपर और डस्ट डालकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है. मालदा से मशीन मंगवाकर जांच किया गया कि बोल्डर सही जगह गिर रहा है. 300 मीटर के क्षेत्र में पानी की गहराई कहीं 10 से 15 मीटर तो कहीं 8 मीटर तक मापी गई है.

जायजा लेते डीआरएम (ETV Bharat)

परिचालन सामान्य होने में लगेगा समय

रेल प्रशासन विशेष रूप से कुछ बताने में असमर्थता जाहिर कर रही है कि रेल सेवा कब तक सामान्य हो जाएगी. सिर्फ बताया जा रहा है कि दो से तीन दिन और समय लगेंगे. रेल प्रशासन भी गंगा में आए तेज बहाव के घटने का इंतजार कर रहा है. रेलवे ट्रैक दुरुस्त है. एक ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी कर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. डिजिटल व्यवस्था में सिग्नलिंग वन-वे होने से परेशानी बढ़ी है. ऐसी स्थिति में डाउन में किसी ट्रेन को पास कराने में रेल प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता.

साहिबगंज में गंगा फिर खतरे के निशान पार

इधर, साहिबगंज में गंगा खतरे के निशान को फिर एक बार पार कर चुकी है. प्रति घंटा एक सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी में बढ़ोतरी हो रही है. शनिवार को जलस्तर 27.52 मीटर तक रहा. हालांकि बक्सर में पानी घट रहा है और पटना स्थिर है, लेकिन हाथीदाह से लेकर फरक्का तक पानी में बढ़ोतरी है. इधर कोसी का कुरसैला (कटिहार) में पानी बढ़ रहा है. बलतारा नदी में पानी घट रहा है. कुल मिलाकर साहिबगंज में गंगा नदी के जलस्तर के स्थिर होने व फिर घटने में करीब पांच दिन समय लग सकता है.

मौके पर पहुंचे डीआरएम (ETV Bharat)

110 वैगन बोल्डर व 13 वैगन स्लीपर डाले गए

गंगा कटाव में अभी तक 110 वैगन बोल्डर लगाए जा रहे हैं. शुक्रवार की शाम तक 84 वैगन बोल्डर फेंके गए थे. 26 वैगन ट्रैक पर लगे हुए थे. 29 सितंबर को 4 बोगी, 30 सितंबर को 44, एक अक्टूबर को 20 व दो अक्टूबर को 16 वैगन बोल्डर लाकर फेंके गए. रात व तीन अक्टूबर को शेष 26 वैगन डालने की प्रक्रिया जारी रहेगी. 150 वैगन बोल्डर का लक्ष्य है. वहीं दो वैगन (बोगी) डस्ट फेंका गया है. स्लीपर (सीमेंट का रेलवे पटरी) 13 वैगन फेंके गए हैं. एक बोगी में 160 से 200 पीस स्लीपर रहते हैं. हजार के करीब मजबूत लंबे-लंबे खंभे गिराए गए हैं ताकि नदी किनारे गाड़कर कटाव को रोका जा सके. तीन शिफ्ट में 500 से अधिक मजदूर व चार डिवीजन के रेलवे कर्मियों को लगाया गया है.

डीआरएम ने क्या कहा

डीआरएम ने कहा कि बाढ़ के बहाव को देखकर स्थिति गंभीर बनी हुई है. दो दिन बाद पानी घटने की सूचना है. पानी घटने के बाद गंगा कटाव की सही जानकारी मिलेगी. हालांकि मशीन से जांच कराई गई कि बोल्डर सही स्थान पर हैं. पानी की गहराई भी मापी गई है. कुल मिलाकर पानी घटने के बाद रेल सेवा सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दिया जाएगा. कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है. रेलवे प्रशासन को राजस्व नुकसान नहीं हुआ है. मालगाड़ी को डायवर्ट किया गया है. सिर्फ पैसेंजर ट्रेन बाधित है. यात्रियों से अपील है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि थोड़ी राहत मिल सके.



02.10.2026 को शुरू होने वाली ये ट्रेनें हैं रद्द

• 53487 तीनपहाड़-राजमहल पैसेंजर

• 63073 रामपुरहाट-साहिबगंज मेमू

• 53490 राजमहल-तीनपहाड़ पैसेंजर

03.10.2026 को शुरू होने वाली ये ट्रेनें हैं रद्द

• 63402 मालदा टाउन-साहिबगंज मेमू

• 63421 अजीमगंज-साहिबगंज मेमू

• 63411 साहिबगंज-भागलपुर मेमू

• 63063 बर्द्धमान-साहिबगंज मेमू

• 53411 बरहरवा-साहिबगंज पैसेंजर

• 13427 हावड़ा-साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस