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50 वैगन बोल्डर भी नहीं रोक सके गंगा नदी का कटाव, ये ट्रेनें आज भी रहेंगी रद्द

साहिबगंज : गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर और उससे हो रहे कटाव के कारण साहिबगंज में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावति हुआ है. सकरीगली-महाराजपुर के बीच रेललाइन के किनारे कटाव की वजह से साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड के डाउन लाइन पर गुरुवार को तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा. कटावरोधी कार्य गुरुवार को भी जारी रहा, लेकिन गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से वह सफल नहीं हो पा रहा है.

ऐसे में शुक्रवार को भी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द तथा एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है. रेलवे की मानें तो गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से कटावरोधी कार्य में समस्या आ रही है. वहां पर गुरुवार को 45 फीट पानी मापा गया. जलस्तर अभी बढ़ रहा है. करीब सौ फीट में यह स्थिति है.

मंगलवार और बुधवार को करीब 50 वैगन बोल्डर डाला गया था, जो नीचे चला गया है. ऐसे में रेलवे के समक्ष चुनौती कठिन है. रेलवे ने जहाज के माध्यम से वहां बोल्डर गिराने की योजना बनायी थी. इसके लिए जहाज संचालकों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी संचालक अपना जहाज वहां ले जाने को तैयार नहीं है. ऐसे में ट्रेनों का परिचालन शुरू होने में समय लग सकता है. सब कुछ ठीक ठाक रहा तब भी तीन से चार दिन उसे भरने में लगेगा. ऐसे में पांच अक्टूबर के बाद ही परिचालन शुरू होने की उम्मीद जतायी जा रही है.

हालांकि, इस संबंध में रेलवे का कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. उधर, स्थिति का जायजा लेने के लिए डीआरएम शुक्रवार को वहां पहुंचेंगे. बताया गया कि गुरुवार को स्लीपरों को लोहे की जाली में डालकर गड्ढे में गिराया गया.

इधर, शुक्रवार तक 56 पैसेंजर व आठ मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द तथा 29 ट्रेनों को डायवर्ट किया जा चुका है. ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.। बस व आटो-टोटो चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है.

दो अक्टूबर को रद्द की गयी ट्रेनें