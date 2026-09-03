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गोरखपुर दानापुर मंडल में निर्माण कार्यों-नॉन इंटरलॉकिंग के चलते कई ट्रेनें कैंसिल-डायवर्ट

गोरखपुर: पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में हो रहे निर्माण कार्यों और नॉन-इंटरलोकिंग (NI) ब्लॉक के कारण पूर्वोत्तर रेलवे (NER) मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को निरस्त (रद्द) तथा मार्ग में परिवर्तन किया गया है, इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि जिन ट्रेनों का मार्ग बदला है, या जो निरस्तीकरण की गई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं.



निरस्तीकरण: