गोरखपुर दानापुर मंडल में निर्माण कार्यों-नॉन इंटरलॉकिंग के चलते कई ट्रेनें कैंसिल-डायवर्ट
पूर्वोत्तर रेलवे मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेने निरस्त (रद्द) तथा मार्ग में परिवर्तन
पूर्वोत्तर रेलवे मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेने निरस्त (photo credit- Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 2:58 PM IST
गोरखपुर: पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में हो रहे निर्माण कार्यों और नॉन-इंटरलोकिंग (NI) ब्लॉक के कारण पूर्वोत्तर रेलवे (NER) मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को निरस्त (रद्द) तथा मार्ग में परिवर्तन किया गया है, इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि जिन ट्रेनों का मार्ग बदला है, या जो निरस्तीकरण की गई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं.
निरस्तीकरण:
- झांसी से आसनसोल जाने वाली 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई स्पेशल ट्रेन 20, 23, 27 एवं 30 सितम्बर 2026 को निरस्त रहेगी.
- आसनसोल से झांसी जाने वाली 04186 वीरांगना लक्ष्मीबाई स्पेशल ट्रेन 21, 28 सितम्बर एवं 01 अक्टूबर 2026 को निरस्त रहेगी.
- गाजीपुर सिटी से कोलकाता जाने वाली 13122 एक्सप्रेस 21 एवं 28 सितम्बर, 2026 को निरस्त रहेगी.
- कोलकाता-गाजीपुर 13121 सिटी एक्सप्रेस 27 सितम्बर 2026 को निरस्त रहेगी.
- मऊ से 23 एवं 30 सितम्बर, 2026 को चलने वाली 05096 मऊ-कोलकाता स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेगी.
- कोलकाता से 24 सितम्बर एवं 01 अक्टूबर 2026 को चलने वाली 05095 कोलकाता-मऊ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.लालकुआं से 24 सितम्बर 2026 को चलने वाली 05060 लालकुआं-कोलकाता स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेगी.
- कोलकाता से 26 सितम्बर 2026 को चलने वाली 05059 कोलकाता-लालकुआं स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेगी.आसनसोल से 25 सितम्बर एवं 2 अक्टूबर 2026 को चलने वाली 13507 आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 26 सितम्बर एवं 03 अक्टूबर 2026 को चलने वाली 13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.रांची से 25 सितम्बर एवं 02 अक्टूबर 2026 को चलने वाली 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 26 सितम्बर एवं 03 अक्टूबर 2026 को चलने वाली 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.कोलकाता से 28 सितम्बर 2026 को चलने वाली 13137 कोलकाता-आज़मगढ़ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- आज़मगढ़ से 29 सितम्बर 2026 को चलने वाली 13137 आज़मगढ-कोलकाता एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- आसनसोल से 29 सितम्बर 2026 को चलने वाली 13509 आसनसोल-गोंडा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गोंडा से 30 सितम्बर 2026 को चलने वाली 13510 गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- सियालदह-बलिया 13105 एक्सप्रेस 1 से 4 अक्टूबर तक निरस्त रहेगी.
- बलिया-सियालदह 13106 एक्सप्रेस 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक निरस्त रहेगी.
- टाटानगर-थावे 18181 एक्सप्रेस 29 सितम्बर 2 अक्टूबर तक निरस्त रहेगी.
- थावे-टाटानगर 18182 एक्सप्रेस 1, 3 एवं 4 अक्टूबर, 2026 निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 29 सितम्बर से 4 अक्टूबर, 2026 तक निरस्त रहेगी.
- पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस से 29 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2026 तक निरस्त रहेगी.
मार्ग परिवर्तन:
- हावड़ा-प्रयागराज 13047 एक्सप्रेस को 20 सितम्बर से 03 अक्टूबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग किऊल-शेखपुरा-बिहार शरीफ से बख्तियारपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- जम्मूतवी-भागलपुर 15098 एक्सप्रेस 22 एवं 29 सितम्बर 2026 परिवर्तित मार्ग बरौनी, सबदलपुर, मुंगेर के रास्ते चलाई जायेगी.
- भागलपुर-जम्मूतवी 15097 एक्सप्रेस 25 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग मुंगेर-बरौनी के रास्ते चलेगी.
- हावड़ा-काठगोदाम 13019 एक्सप्रेस 25 सितम्बर से 3 अक्टूबर, 2026 के बीच परिवर्तित मार्ग बर्धमान, रामपुरहाट, मुंगेर, बरौनी के रास्ते चलेगी.
- काठगोदाम-हावड़ा 13020 एक्सप्रेस 25 सितम्बर से 3 अक्टूबर के बीच परिवर्तित मार्ग बरौनी, मुंगेर, रामपुरहाट, बर्धमान के रास्ते चलेगी.
- सम्बलपुर-गोरखपुर 15027 एक्सप्रेस 25 सितम्बर से 3 अक्टूबर, 2026 के बीच परिवर्तित मार्ग किऊल-मुंगेर-बरौनी के रास्ते चलेगी.
- गोरखपुर-सम्बलपुर 15028 एक्सप्रेस 26 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2026 के बीच परिवर्तित मार्ग बरौनी-मुंगेर-किऊल के रास्ते चलेगी.
- सियालदह-बलिया 13105 एक्सप्रेस 26 से 30 सितम्बर के बीच परिवर्तित मार्ग बर्धमान-रामपुरहाट-मुंगेर-बरौनी के रास्ते चलेगी.
- बलिया-सियालदह 13106 एक्सप्रेस 26 से 30 सितम्बर, 2026 तक परिवर्तित मार्ग बरौनी, मुंगेर, रामपुरहाट, बर्धमान के रास्ते चलेगी.
- कोलकाता-गोरखपुर 15047 एक्सप्रेस 26, 28, 29 सितम्बर एवं 1 से 3 अक्टूबर,2026 तक परिवर्तित मार्ग रामपुरहाट, मालदाटाउन, कटिहार, बरौनी के रास्ते चलेगी.
- गोरखपुर-कोलकाता 15048 एक्सप्रेस 27, 28, 29 सितम्बर एवं 2 से 4 अक्टूबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग बरौनी, कटिहार, मालदा टाउन, रामपुरहाट के रास्ते जायेगी.
- गोरखपुर-कोलकाता 15050 एक्सप्रेस गोरखपुर से 26, 30 सितम्बर एवं 03 अक्टूबर, 2026 को चलने वाली ट्रेन परिवर्तित मार्ग बरौनी, कटिहार, मालदा टाउन, रामपुरहाट के रास्ते चलेगी.
- कोलकाता-गोरखपुर 15049 एक्सप्रेस 27, 30 सितम्बर एवं 04 अक्टूबर 2026 के बीच परिवर्तित मार्ग मालदा टाउन, कटिहार, बरौनी के रास्ते जायेगी.
- गोरखपुर-कोलकाता 15052 एक्सप्रेस 1 अक्टूबर 2026 को परिवर्तित मार्ग बरौनी, कटिहार, मालदा टाउन के रास्ते चलाई जायेगी.
- कोलकाता-गोरखपुर 15151 एक्सप्रेस 2 अक्टूबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग मालदा टाउन, कटिहार, बरौनी के रास्ते चलेगी.
- इसके अलावा रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालित सुगमता हेतु 15084 फर्रूखाबाद-छपरा एक्सप्रेस के समय में संशोधन किया गया है.
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