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रेल यात्री ध्यान दें! 11 से 15 मई तक कई ट्रेनें कैंसिल.. कईयों का बदला रूट, देख लें सूची

समस्तीपुर-दरभंगा रेल खंड पर दोहरीकरण कार्य ( ETV Bharat )

दरभंगा: पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत समस्तीपुर-दरभंगा रेल खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. 11-15 मई तक कई ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहेगा. इस दौरान लगभग 45 से अधिक पैसेंजर, इंटरसिटी और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 31 एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग बदला गया है.

45 ट्रेनें रद्द, 31 का बदला रूट: जानकारी के अनुसार समस्तीपुर- दरभंगा रेल खंड के दोहरीकरण कार्य को अंतिम रूप देने के लिए रामभद्रपुर, हयघाट और थलवारा स्टेशनों पर प्री-एनआई और एनआई कार्य शुरू किया गया है. इस विशेष ट्रैक कार्य के कारण रेलवे प्रशासन ने 11 से 15 मई 2026 तक कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द करने और कई का मार्ग बदलने का निर्णय लिया है.

कैंसिल की गई ट्रेनें

ट्रेन का नाम इन तारीखों को निरस्त 55513 समस्तीपुर–जयनगर पैसेंजर 11, 12, 13 और 14 मई 15284 जयनगर–मनिहारी एक्सप्रेस 12, 13 और 14 मई 55519 समस्तीपुर–जयनगर पैसेंजर 12, 13, 14 और 15 मई 75254 दरभंगा–समस्तीपुर डेमू 12, 13, और 14 मई 55514 जयनगर–समस्तीपुर पैसेंजर 12, 13 और 14 मई 13226 आरा–जयनगर एक्सप्रेस 12, 13 और 14 मई 13225 जयनगर–आरा एक्सप्रेस 13, 14 और 15 मई 75209 समस्तीपुर–जयनगर डेमू 12, 13 और 14 मई 75210 जयनगर–समस्तीपुर डेमू 12, 13 और 14 मई 75208 मुजफरपुर–समस्तीपुर डेमू 12, 13 और 14 मई 55520 जयनगर–समस्तीपुर पैसेंजर 12, 13 और 14 मई 15283 मनिहारी–जयनगर एक्सप्रेस 12, 13 और 14 मई 15551 दरभंगा–वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 13 मई 75253 समस्तीपुर–दरभंगा डेमू 14 मई 75240 समस्तीपुर–बरौनी जंक्शन डेमू 14 मई 75245 बरौनी जंक्शन–सोनपुर डेमू 14 मई 15552 वाराणसी सिटी–दरभंगा एक्सप्रेस 14 मई 75207 समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर डेमू 13 मई

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें

08867 गोंदिया–रक्सौल स्पेशल: 09.05.2026 को समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर– सीतामढ़ी मार्ग से चलेगी. 13225 जयनगर–आरा एक्सप्रेस: 10.05.2026 को शिशो –सीतामढ़ी– मुजफ्फरपुर मार्ग से चलेगी. 04651 जयनगर–आरा स्पेशल: 12.05.2026 को शिशो–सीतामढ़ी– मुजफ्फरपुर मार्ग से चलेगी. 02569 दरभंगा–नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस: 12.05.2026, 13.05.2026 एवं 14.05.2026 को दरभंगा–सीतामढ़ी–रक्सौल–सिकटा–पनियहवा- गोरखपुर मार्ग से चलेगी. 02570 नई दिल्ली–दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस: 11.05.2026, 12.05.2026 एवं 13.05.2026 को गोरखपुर–पनियहवा– नरकटियागंज - सिकटा - रक्सौल–सीतामढ़ी–दरभंगा मार्ग से चलेगी. 14649 जयनगर–अमृतसर एक्सप्रेस: 12.05.2026 को शिशो–सीतामढ़ी– मुजफ्फरपुर मार्ग से चलेगी. 07005 चर्लपल्ली–रक्सौल स्पेशल: 10.05.2026 को समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर– सुगौली–रक्सौल मार्ग से चलेगी. 15211 दरभंगा–अमृतसर एक्सप्रेस: 12.05.2026, 13.05.2026 एवं 14.05.2026 को दरभंगा–सीतामढ़ी–रक्सौल–सुगौली मार्ग से चलेगी. 14650 अमृतसर–जयनगर एक्सप्रेस: 11.05.2026 को मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी– शीशो मार्ग से चलेगी. 15212 अमृतसर–दरभंगा एक्सप्रेस: 11.05.2026 एवं 12.05.2026 को सुगौली–रक्सौल–सीतामढ़ी–दरभंगा मार्ग से चलेगी. 07006 रक्सौल–चर्लपल्ली स्पेशल: 13.05.2026 को रक्सौल–सुगौली– मुजफ्फरपुर –समस्तीपुर मार्ग से चलेगी. 14673 जयनगर–अमृतसर एक्सप्रेस: 13.05.2026 एवं 14.05.2026 को शिशो–सीतामढ़ी– मुजफ्फरपुर मार्ग से चलेगी. 12436 आनंद विहार टर्मिनल–जयनगर एक्सप्रेस: 12.05.2026 को दानापुर–पटलिपुत्र–हाजीपुर–मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–शिशो मार्ग से चलेगी. 07051 तिरुपति–रक्सौल स्पेशल: 11.05.2026 को समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर– सीतामढ़ी मार्ग से चलेगी. 07052 रक्सौल–तिरुपति स्पेशल: 14.05.2026 को सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर– समस्तीपुर मार्ग से चलेगी. 15559 दरभंगा–अहमदाबाद एक्सप्रेस: 13.05.2026 को दरभंगा–सीतामढ़ी– मुजफ्फरपुर मार्ग से चलेगी. 13043 हावड़ा–रक्सौल एक्सप्रेस: 13.05.2026 को समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर– सीतामढ़ी मार्ग से चलेगी. 12565 दरभंगा–नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 14.05.2026 को दरभंगा–सीतामढ़ी– मुजफ्फरपुर मार्ग से चलेगी. 12566 नई दिल्ली–दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 13.05.2026 को मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी– दरभंगा मार्ग से चलेगी. 15656 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–कामाख्या एक्सप्रेस: 13.05.2026 को सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर– समस्तीपुर मार्ग से चलेगी. 04652 अमृतसर–जयनगर स्पेशल: 13.05.2026 को मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी– शीशो मार्ग से चलेगी. 12545 रक्सौल–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस: 14.05.2026 को सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर– समस्तीपुर मार्ग से चलेगी. 13044 रक्सौल–हावड़ा एक्सप्रेस: 14.05.2026 को सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर– समस्तीपुर मार्ग से चलेगी.

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