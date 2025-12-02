ETV Bharat / state

यूपी-बिहार से दिल्ली आ रहे यात्री ध्यान दें: 5 और 7 दिसंबर तक कई ट्रेनें हैं रद्द; कई के बदले रूट, यहां देखें लिस्ट

इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित वे यात्री हो सकते हैं जो रोजाना की लोकल (MEMU/DEMU) सेवाओं पर निर्भर रहते हैं.

TRAIN CANCELLED ON 6 AND 7 DECEMBER
यात्रियों को हो सकती है दिक्कतें (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025

नई दिल्ली: ट्रेन से दिल्ली–एनसीआर का सफर करने वाले यात्रियों को आगामी 5 से 7 दिसंबर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गाजियाबाद यार्ड में चल रहे बड़े तकनीकी व ट्रैक से संबंधित कार्यों के कारण उत्तर रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट, रीशेड्यूल व रेगुलेट करने का फैसला लिया है.

किन ट्रेनों पर पड़ेगा असर
यह असर मुख्य रूप से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली व पूर्वांचल बिहार की कई ट्रेनों पर पड़ेगा. 7 दिसंबर को

  • दिल्ली जंक्शन–डनकौर
  • डनकौर–शकूरबस्ती
  • गाज़ियाबाद–टुंडला
  • टुंडला–गाजियाबाद जैसी कई लोकल ट्रेनें पूरी तरह से रद्द है

इसी तरह दिल्ली–मुरादाबाद और बरेली–दिल्ली के बीच चलने वाली कुछ महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द की गई हैं. बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने-जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कत होगी क्योंकि 05579 पूर्णिया कोर्ट–आनंद विहार टर्मिनल (5 दिसंबर) और उसकी रिटर्न 05580 (7 दिसंबर) को कैंसिल किया गया है.

इन ट्रेनों का बदलेगा रूट
यात्रियों को सबसे ज्यादा चुनौती उन ट्रेनों के डाइवर्जान के कारण होगी, जिन्हें सामान्य मार्ग छोड़कर अन्य रूट से चलाया जाएगा.

  • माता वैष्णो देवी कटरा–सुबेदारगंज एक्सप्रेस (20434) को 6 दिसंबर को अंबाला–सहारनपुर–मेरठ सिटी–खुर्जा होकर चलाया जाएगा
  • जिसमें सोनीपत, नरेला, आदर्श नगर, सब्ज़ी मंडी व दिल्ली जंक्शन जैसे सारे दिल्ली वाले स्टॉप स्किप हो जाएंगे.
  • ऐसे में दिल्ली आने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधन तलाशने होंगे.
  • इसी तरह अयोध्या कैंट–दिल्ली जंक्शन (14205) को मुरादाबाद–लक्सर–टपरी–मेरठ होते हुए चलाया जाएगा.
  • इसमें हापुड़ का ठहराव रद्द रहेगा.

डेढ़ घंटे तक की देरी से चलेंगी ये ट्रेनें
दिल्ली से सुबह-सुबह निकलने वाली तेज़ गति की कई प्रीमियम ट्रेनें जिनमें –दोनों वंदे भारत, नई दिल्ली–लखनऊ शताब्दी, नई दिल्ली–काठगोदाम शताब्दी 7 दिसंबर को 70 से 90 मिनट की देरी से रवाना होंगी. इससे विशेष रूप से सुबह की फ्लाइट कनेक्शन, इंटरव्यू, मेडिकल अपॉइंटमेंट व व्यापारिक बैठकों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ने बताया है कि कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से 30 से 35 मिनट तक रास्ते में रोका भी जाएगा, जिससे कुल यात्रा समय और बढ़ सकता है. यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले NTES ऐप या 139 पर फोन कर अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति अवश्य जांच लें, जिससे अचानक रद्दीकरण या डाइवर्ज़न के कारण होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके.

संपादक की पसंद

