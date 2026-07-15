गोरखपुर: 16 से 21 जुलाई तक कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त, कई के बदलेंगे रास्ते
गोरखपुर कैंट-उनौला स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के कारण छपरा से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 6:38 PM IST
गोरखपुर: भारत में ट्रेन के सफर को सबसे बेहतर माना जाता है, इसी लिए ज्यादातर लोग ट्रेन की सफर को पसंद करते हैं, लेकिन कई बार मरम्मत कार्य या नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे बोर्ड, ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर देता है. ऐसे में सही समय पर इसकी जानकारी होना यात्रियों के लिए जरुरी होता है, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, वाराणसी मण्डल के गोरखपुर कैंट-उनौला स्टेशनों के मध्य पैच दोहरीकरण के कारण 16 से 21 जुलाई तक रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को निरस्त करने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किए हैं.
- मार्ग परिवर्तन वाली प्रमुख ट्रेनों में:
55040 नकहा जंगल-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- 55048 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- 55096 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- 55039 नरकटियागंज-बढ़नी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- 55055 छपरा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
एक्सप्रेस गाड़ियों का निरस्तीकरण:
15105/15106 छपरा-नौतनवा-छपरा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
14111/14112 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
15567/15568 बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन:
15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस रुट बदला, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, वाराणसी जं. छपरा ग्रामीण से होकर मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी.
14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस, छपरा, वाराणसी जं. अयोध्या कैंट बाराबंकी लखनऊ रास्ते अपनी सफर तय करेगी.
5565 ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस, छपरा, वाराणसी जं. अयोध्या कैंट, बाराबंकी के रास्ते चलेगी.
15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस, छपरा, जौनपुर, अयोध्या कैंट, बाराबंकी के रास्ते चलेगी.
15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस, छपरा, जौनपुर, अयोध्या कैंट, बाराबंकी के रास्ते चलेगी.
15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस, कानपुर, सेंट्रल, प्रयागराज जं. बनारस, वाराणसी जं. भटनी, छपरा के रास्ते चलाई जायेगी.
12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस, छपरा, वाराणसी जं. बनारस, प्रयागराज जं. कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी.
15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस, रोजा-लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, जौनपुर, छपरा के रास्ते चलेगी
15903 डिबु्रगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, छपरा, वाराणसी जं. सुलतानपुर, लखनऊ के रास्ते चलाई जायेगी.
22583 छपरा-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, छपरा, वाराणसी जं. अयोध्या कैंट के रास्ते चलेगी.
13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस, छपरा, वाराणसी जं. अयोध्या कैंट, बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी.
15273 रक्सौल-आनन्द विहार एक्सप्रेस, कप्तानगंज, थावे, सीवान, गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जायेगी.
14010 आनन्द विहार टर्मिनस-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस, गोरखपुर कैंट-सीवान-थावे-कप्तानगंज के रास्ते चलेगी.
19725 खातीपुरा-दरभंगा एक्सप्रेस, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, शाहगंज, मऊ, भटनी, सीवान, थावे के रास्ते चलाई जायेगी.
02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-बनारस-वाराणसी जं.-प्रयागराज जं. कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी.
02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी, छपरा, औंड़िहार, वाराणसी जं. बनारस, प्रयागराज जं. कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी.
शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन:
15104 बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर के स्थान पर देवरिया सदर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी, यह गाड़ी देवरिया सदर से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्द नगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी आनन्द नगर से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस, गोरखपुर की जगह आनन्द नगर स्टेशन से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर से आनन्द नगर के बीच निरस्त रहेगी.
12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर की जगह भटनी स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
12166 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गोरखपुर की जगह भटनी से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर से भटनी के बीच निरस्त रहेगी.
15129 गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस, गोरखपुर कैंट की जगह भटनी स्टेशन से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से भटनी के बीच निरस्त रहेगी.
15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस, गोरखपुर कैंट की जगह भटनी स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
01027 दादर-गोरखपुर विशेष गाड़ी, गोरखपुर कैंट की जगह मऊ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी मऊ से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
गोरखपुर से 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 01028 गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी, गोरखपुर की जगह मऊ स्टेशन से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर से मऊ के बीच निरस्त रहेगी.
गोरखपुर कैंट से 19 एवं 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 55036 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट की जगह कप्तानगंज स्टेशन से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से कप्तानगंज के बीच निरस्त रहेगी.
सीवान से 19 एवं 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 55035 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट की जगह कप्तानगंज स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी कप्तानगंज से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
गोरखपुर कैंट से 19 जुलाई 2026 को चलने वाली 55098 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट की जगह कप्तानगंज स्टेशन से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से कप्तानगंज के बीच निरस्त रहेगी.
सीवान से 19 से 21 जुलाई 2026 तक चलने वाली 55041 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट की जगह भटनी स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
गोरखपुर कैंट से 19 से 21 जुलाई 2026 तक चलने वाली 55042 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट की जगह भटनी स्टेशन से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से भटनी के बीच निरस्त रहेगी.
नरकटियागंज से 19 से 21 जुलाई 2026 तक चलने वाली 55095 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट की जगह कप्तानगंज स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी कप्तानगंज से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
नरकटियागंज से 18 जुलाई 2026 को चलने वाली 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट की जगह कप्तानगंज स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी कप्तानगंज से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
पुनर्निर्धारण:
बढ़नी से 17 से 19 जुलाई 2026 तक चलने वाली 55040 बढ़नी-नरकटियागंज सवारी गाड़ी बढ़नी से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
थावे से 17 एवं 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 75105 थावे-नकहा जंगल सवारी गाड़ी, थावे से 120 मिनट, 18 जुलाई, 2026 को 90 मिनट एवं 21 जुलाई, 2026 को 480 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
नकहा जंगल से 17 एवं 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 75107 नकहा जंगल-गोंडा सवारी गाड़ी, नकहा जंगल से 60 मिनट, 21 जुलाई 2026 को 420 मिनट एवं 18 जुलाई 2026 को 30 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
गोरखपुर से 21 जुलाई 2026 को चलने वाली 75106 गोरखपुर-थावे सवारी गाड़ी, गोरखपुर से 180 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
नरकटियागंज से 18 जुलाई 2026 को चलने वाली 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी नरकटियागंज से 240 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेग
लखनऊ जं. से 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 15034 लखनऊ जं. पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लखनऊ जं. से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
आनन्द विहार टर्मिनस से 19 जुलाई 2026 को चलने वाली 15274 आनन्द विहार-रक्सौल एक्सप्रेस आनन्द विहार टर्मिनस से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
गोरखपुर से 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 15022 गोरखपुर-शालीमार एक्सप्रेस, गोरखपुर से 105 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
गोरखपुर से 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस, गोरखपुर से 150 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
सम्बलपुर से 20 जुलाई 2026 को चलने वाली 15027 सम्बलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस, सम्बलपुर से 300 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
बरौनी से 21 जुलाई 2026 को चलने वाली 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस बरौनी से 300 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
मुजफ्फरपुर से 21 जुलाई 2026 को चलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर से 240 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 240 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
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