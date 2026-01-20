दिल्ली-NCR में घने कोहरे से यातायात बुरी तरह प्रभावित, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों को हो रही परेशानी
दिल्ली एनसीआर में इन दिनों ठंड और कोहरे का प्रकोप, घने कोहरे की वजह से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित,घंटों देरी से चल रही ट्रेनें
Published : January 20, 2026 at 10:57 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में ठंड में इन दिनों थोड़ी कमी भले ही आयी हो लेकिन घने कोहरे से कोई निजात नहीं मिली है. कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित है. कोहरे ने सबसे ज्यादा रेल यात्रियों को परेशान कर रखा है. कोहरे की वजह से ट्रेनों की गति और उनके समय पर काफी प्रभाव पड़ा है. आज 20 जनवरी को राजधानी दिल्ली आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सुबह से ही लेट ट्रेनों की जानकारी के लिए अनाउंसमेंट होती रहीं.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखें तो दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 1 घंटा 45 मिनट की देरी से पहुंची. वहीं, ट्रेन नंबर 14315 इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 15 मिनट लेट रही. जम्मू-कश्मीर रूट की महत्वपूर्ण ट्रेन 11078 झेलम एक्सप्रेस भी 1 घंटा 5 मिनट देरी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची. इसके अलावा ट्रेन नंबर 12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग 1 घंटा 32 मिनट और 20801 मगध एक्सप्रेस सबसे अधिक 3 घंटे 42 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंची.
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर स्थिति
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही. यहां 12189 महाकौशल एक्सप्रेस करीब 1 घंटे की देरी से पहुंची. 12192 श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यात्रियों को 1 घंटा 45 मिनट लेट रही. इससे यात्रियों को अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा. ओडिशा रूट की 18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 2 घंटे 22 मिनट लेट रही, जबकि 12269 चेन्नई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 4 घंटे 17 मिनट देरी से पहुंची. वहीं, वापसी रूट की 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस भी 3 घंटे 10 मिनट लेट रही.
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्थिति
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस (अनरिजर्व्ड) करीब 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंची, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई. वहीं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 14680 अमृतसर–नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटा 40 मिनट लेट रही.
यात्रियों को ट्रेन की स्थिति जानने के बाद स्टेशन पहुंचने की सलाह
हालांकि, राहत की बात ये रही कि इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में ट्रेनें एक घंटे से कम देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच गईं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता कम होने और कुछ सेक्शनों पर परिचालन दबाव बढ़ने से ट्रेनों की गति नियंत्रित रखनी पड़ी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन के जरिए जरूर जांच लें, जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकें.
