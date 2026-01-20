ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में घने कोहरे से यातायात बुरी तरह प्रभावित, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों को हो रही परेशानी

घने कोहरे की वजह से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित ( ETV Bharat )