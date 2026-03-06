टाटी स्टेशन पर विकास कार्य से ट्रेनों के परिचालन पर असर, कुछ रद्द तो कइयों के समय में बदलाव

ETV Bharat / state

रांची रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ने वाला है. क्योंकि टाटी स्टेशन पर विकास कार्य चल रहा है.

Published : March 6, 2026 at 2:17 PM IST

रिपोर्टः चंदन भट्टाचार्य.

रांचीः आगामी दिनों में कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा. रांची रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टाटी स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्यों के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा ब्लॉक लिया जा रहा है. इस दौरान रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है. इससे यात्रियों को यात्रा से पहले अपने ट्रेन के समय की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

रेल प्रशासन के अनुसार ट्रेन संख्या 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर को 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च 2026 को रद्द कर दिया गया है. वहीं 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर ट्रेन 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च 2026 को रद्द रहेगी. इसके अलावा 18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया मेमू एक्सप्रेस भी 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च 2026 को रद्द रहेगी. इन ट्रेनों के रद्द होने से हटिया, राउरकेला और झारसुगुड़ा के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों और स्थानीय यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

रेलवे ने कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया है. 15027 सम्बलपुर–गोरखपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय के स्थान पर 6, 7 और 8 मार्च 2026 को एक घंटे विलंब से सम्बलपुर से प्रस्थान करेगी. वहीं 18310 जम्मू तवी–सम्बलपुर एक्सप्रेस (भाया रांची) 6 मार्च 2026 को अपने निर्धारित समय से दो घंटे विलंब से जम्मू तवी से रवाना होगी.

इसी प्रकार 18309 सम्बलपुर–जम्मू तवी एक्सप्रेस (भाया रांची) 7 मार्च 2026 को एक घंटे विलंब से सम्बलपुर से प्रस्थान करेगी. 18106 जयनगर–राउरकेला एक्सप्रेस 6 मार्च 2026 को अपने निर्धारित समय से दो घंटे देर से जयनगर से खुलेगी. इसके अलावा 22357 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गया एक्सप्रेस (भाया रांची) भी 6 मार्च 2026 को दो घंटे विलंब से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रस्थान करेगी.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार टाटी रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्य यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं. इस दौरान सुरक्षा और तकनीकी कार्यों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक लिया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.

