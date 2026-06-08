भारत दर्शन पर निकले प्रशिक्षु आईएएस, अधिकारियों ने जाना धनबाद का विकास मॉडल
भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत सात प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने धनबाद का दौरा किया.
Published : June 8, 2026 at 8:39 PM IST
धनबादः भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) 2025 बैच के सात प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को धनबाद का दौरा किया.
इस दौरान उन्होंने जिला में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और संस्थानों का अवलोकन कर उनके कार्यों की जानकारी ली. अधिकारियों ने उपायुक्त आदित्य रंजन से भी मुलाकात कर जिले की प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की.
धनबाद प्रवास के दौरान प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के दल ने सबसे पहले बाबूडीह स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, पोषण कार्यक्रमों तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
इसके बाद अधिकारियों ने सदर अस्पताल के पैट्रियोटिक वार्ड का भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की. वहीं गोविंदपुर प्रखंड के गोटोप्पा में संचालित किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का अवलोकन करते हुए कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जा रहे सहयोग और विपणन व्यवस्था को समझा.
इस दल ने गोविंदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी दौरा किया, जहां छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं की जानकारी ली. इसके अलावा कृषक पाठशाला पहुंचकर कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन किया.
धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में संचालित सुशासन की पहल, विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाता है. इसका उद्देश्य भावी प्रशासनिक अधिकारियों को जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था, संसाधन प्रबंधन, उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय प्रणाली तथा आर्थिक गतिविधियों की व्यावहारिक समझ प्रदान करना है. इस मौके पर जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा सहित डीएमएफटी पीएमयू टीम के सदस्य भी उपस्थित रहे.
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