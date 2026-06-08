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भारत दर्शन पर निकले प्रशिक्षु आईएएस, अधिकारियों ने जाना धनबाद का विकास मॉडल

गोविंदपुर के किसान उत्पादक संगठन केंद्र पहुंचे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी ( ETV Bharat )