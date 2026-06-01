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जेईई एडवांस्ड में चमके जयपुर के होनहार, सोशल मीडिया से दूरी और नियमित अभ्यास को बताया सफलता की कुंजी

जयपुर: जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणामों में जयपुर के होनहारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. शहर के प्रखर शर्मा ऑल इंडिया 69वीं रैंक हासिल कर जयपुर टॉपर बने. रूचित अग्रवाल ने 99वीं, ईशान गुप्ता ने 100वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया, जबकि चयनिका मंडल 279वीं रैंक के साथ गर्ल्स में सिटी टॉपर रहीं.

ढाई साल की तैयारी और सख्त अनुशासन ने दिलाई सफलता :जयपुर टॉपर प्रखर शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड की तैयारी लंबी दौड़ की तरह है. छात्र 11वीं से ही तैयारी शुरू कर दें तो सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है. उनकी सफलता के पीछे मजबूत विल पावर और समय प्रबंधन की बड़ी भूमिका रही. सुबह उठने से रात को सोने तक का निश्चित शेड्यूल बनाया और हर परिस्थिति में पालन किया. तैयारी के दौरान शिक्षकों और दोस्तों से लगातार संवाद बनाए रखना जरूरी है. इससे मोटिवेशन मिलता है और प्रतिस्पर्धा का स्वस्थ माहौल बना रहता है. उन्होंने छात्रों को रील्स, शॉर्ट वीडियो और अन्य ध्यान भटकाने वाले माध्यमों से दूर रहने की सलाह दी. वे बोले, ये सब तैयारी के लिए किसी जहर से कम नहीं हैं. उन्होंने बताया कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा से पहले नीट में पेपर लीक की घटनाओं से उन्हें भी थोड़ी चिंता हुई थी, लेकिन उन्होंने तैयारी पर भरोसा बनाए रखा.

कामयाबी पर बोले जयपुर के टॉपर्स (ETV Bharat Jaipur)

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मेंस और एडवांस्ड की रणनीति अलग-अलग :ऑल इंडिया 99वीं रैंक हासिल करने वाले रूचित अग्रवाल ने बताया कि जेईई मेंस और एडवांस्ड दोनों परीक्षाओं की प्रकृति अलग होती है. मेंस में कंटेंट और स्पीड सबसे अहम होते हैं, जबकि एडवांस्ड में प्रश्नों को हल करने की रणनीति और परीक्षा के दौरान निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही अहम होती है. एडवांस्ड में हर प्रश्न के अंक और नेगेटिव मार्किंग अलग-अलग होती है, इसलिए परीक्षा के दौरान लगातार अंक गणना भी करनी पड़ती है. रूचित का सपना आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है. इसके लिए अभी से बेसिक कोडिंग पर काम शुरू कर दिया. रूचित ने कहा, आईआईटी प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन सफलता केवल संस्थान के नाम से नहीं बल्कि व्यक्ति के कौशल से तय होती है. जो विद्यार्थी आईआईटी में प्रवेश नहीं पा सके, वे भी अन्य संस्थानों और कोर्सों के माध्यम से अपनी स्किल विकसित कर बेहतर करियर बना सकते हैं.