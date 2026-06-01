जेईई एडवांस्ड में चमके जयपुर के होनहार, सोशल मीडिया से दूरी और नियमित अभ्यास को बताया सफलता की कुंजी
कामयाब स्टूडेंट बोले-किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत भी इंर्पोटेंट.
Published : June 1, 2026 at 6:00 PM IST
जयपुर: जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणामों में जयपुर के होनहारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. शहर के प्रखर शर्मा ऑल इंडिया 69वीं रैंक हासिल कर जयपुर टॉपर बने. रूचित अग्रवाल ने 99वीं, ईशान गुप्ता ने 100वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया, जबकि चयनिका मंडल 279वीं रैंक के साथ गर्ल्स में सिटी टॉपर रहीं.
ढाई साल की तैयारी और सख्त अनुशासन ने दिलाई सफलता :जयपुर टॉपर प्रखर शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड की तैयारी लंबी दौड़ की तरह है. छात्र 11वीं से ही तैयारी शुरू कर दें तो सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है. उनकी सफलता के पीछे मजबूत विल पावर और समय प्रबंधन की बड़ी भूमिका रही. सुबह उठने से रात को सोने तक का निश्चित शेड्यूल बनाया और हर परिस्थिति में पालन किया. तैयारी के दौरान शिक्षकों और दोस्तों से लगातार संवाद बनाए रखना जरूरी है. इससे मोटिवेशन मिलता है और प्रतिस्पर्धा का स्वस्थ माहौल बना रहता है. उन्होंने छात्रों को रील्स, शॉर्ट वीडियो और अन्य ध्यान भटकाने वाले माध्यमों से दूर रहने की सलाह दी. वे बोले, ये सब तैयारी के लिए किसी जहर से कम नहीं हैं. उन्होंने बताया कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा से पहले नीट में पेपर लीक की घटनाओं से उन्हें भी थोड़ी चिंता हुई थी, लेकिन उन्होंने तैयारी पर भरोसा बनाए रखा.
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मेंस और एडवांस्ड की रणनीति अलग-अलग :ऑल इंडिया 99वीं रैंक हासिल करने वाले रूचित अग्रवाल ने बताया कि जेईई मेंस और एडवांस्ड दोनों परीक्षाओं की प्रकृति अलग होती है. मेंस में कंटेंट और स्पीड सबसे अहम होते हैं, जबकि एडवांस्ड में प्रश्नों को हल करने की रणनीति और परीक्षा के दौरान निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही अहम होती है. एडवांस्ड में हर प्रश्न के अंक और नेगेटिव मार्किंग अलग-अलग होती है, इसलिए परीक्षा के दौरान लगातार अंक गणना भी करनी पड़ती है. रूचित का सपना आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है. इसके लिए अभी से बेसिक कोडिंग पर काम शुरू कर दिया. रूचित ने कहा, आईआईटी प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन सफलता केवल संस्थान के नाम से नहीं बल्कि व्यक्ति के कौशल से तय होती है. जो विद्यार्थी आईआईटी में प्रवेश नहीं पा सके, वे भी अन्य संस्थानों और कोर्सों के माध्यम से अपनी स्किल विकसित कर बेहतर करियर बना सकते हैं.
मेंस के बाद बदली रणनीति : ऑल इंडिया 100वीं रैंक हासिल करने वाले ईशान गुप्ता ने बताया कि जेईई मेंस के बाद उन्होंने तैयारी की रणनीति बदल दी. मेंस तक फोकस एनसीईआरटी और मेंस स्तर के प्रश्नों पर था, लेकिन एडवांस्ड की तैयारी के लिए कठिन प्रश्नों और एडवांस्ड स्तर के पेपर्स पर विशेष ध्यान दिया. केमिस्ट्री के कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस में नहीं पूछे जाते, लेकिन एडवांस्ड में अहम होते हैं, इसलिए उन्होंने उन विषयों पर अतिरिक्त मेहनत की. मानसिक तनाव दूर रखने के लिए समय-समय पर दोस्तों से मिलते रहे. परिवार के साथ घूमने जाते रहे. बड़ी बहन के साथ टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन खेले. ईशान ने कहा कि हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी. जेईई में कभी पेपर लीक जैसी स्थिति नहीं बनी है, यदि किसी कारण से ऐसी परिस्थिति आती तो वे दोबारा परीक्षा देने को भी तैयार रहते.
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लड़कियों की गणित कमजोर होती है, ये सिर्फ मिथक: जयपुर की गर्ल्स टॉपर चयनिका मंडल ने ऑल इंडिया 279वीं रैंक हासिल कर साबित किया कि इंजीनियरिंग केवल लड़कों का क्षेत्र नहीं है. चयनिका ने कहा, समाज में अक्सर धारणा बना दी जाती है कि लड़कियां विज्ञान में बायोलॉजी के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं और गणित में अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं, जबकि ये सोच पूरी तरह गलत है. गणित उनका सबसे मजबूत विषय रहा. इसी विषय ने बेहतर रैंक दिलाई. चयनिका ने सफलता का श्रेय परिवार के पूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन को दिया.
सफलता का मंत्र :जयपुर के सभी टॉपर्स की सफलता की कहानी में कुछ समान बातें सामने आई. नियमित अभ्यास, मजबूत अनुशासन, शिक्षकों का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग, मानसिक संतुलन और सोशल मीडिया से दूरी. इन छात्रों का मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत भी उतनी ही जरूरी है.
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