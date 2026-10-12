बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन पलटी, ड्राइवर की जगह नशे में गाड़ी चला रहा था दूसरा शख्स
जांच में यह भी सामने आ रहा है कि वैन में क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी भरे हुए थे.
Published : October 12, 2026 at 12:16 PM IST
कोटा : जिले के सांगोद उपखंड इलाके में बच्चों को ले जा रही एक निजी स्कूल वैन पलट गई. घटना सुबह 8 बजे के आसपास की है. इस घटना में करीब 6 बच्चे चोटिल हो गए हैं. वैन में 18 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे. हादसे के बाद बच्चे वैन में फंस गए थे, जिन्हें कांच तोड़कर बाहर निकाला गया. सूचना मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. उन्होंने स्कूल संचालक के खिलाफ कुंदनपुर जाकर आक्रोश जताया. यह भी सामने आ रहा है कि वैन में क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी भरे हुए थे.
पूरे घटनाक्रम पर सांगोद थाना अधिकारी पवन मीणा का कहना है कि वैन में सवार बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई है. चालक ने शराब पी हुई थी. उसे मौके से डिटेन कर लिया है. थाने पर लाकर जांच कर रहे हैं. पेरेंट्स ने भी स्कूल के बाहर हंगामा किया था. उनकी शिकायत पर कार्रवाई भी की जा रही है. कुछ बच्चों को हल्की चोट लगी है. उनका सांगोद में प्राथमिक उपचार करवा दिया है.
मंडाप निवासी हेमंत नागर ने बताया कि उनके गांव के 18 से ज्यादा बच्चे वैन में सवार होकर कुंदनपुर निजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं. सोमवार को बच्चों को लेने आया वैन चालक नशे में था. इस कारण अनियंत्रित होकर वैन पलट गई. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए और बच्चों को निकाल सांगोद अस्पताल लेकर गए. इनमें एक बच्चे को ज्यादा चोट आई है.
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स्कूल संचालक हेमेंद्र सिंह का कहना है कि वैन से आने वाले सभी बच्चे मंडाप गांव के हैं और वह उनके स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं. आज चालक से लापरवाही हुई और वैन सड़क से नीचे उतरी है, पलटी नहीं है. वैन में बैठे बच्चे आपस में टकरा गए, जिससे उनको चोट लग गई. किसी के सिर तो किसी के दांत या मुंह पर चोट आई है. पेरेंट्स स्कूल में आए थे और उन्होंने शिकायत भी की है. जब पड़ताल की तो सामने आया कि चालक बिट्टू सिंह ने अपनी जगह किसी दूसरे देवेंद्र को भेज दिया था. हमें भी इसकी जानकारी नहीं दी थी. इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.