ETV Bharat / state

बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन पलटी, ड्राइवर की जगह नशे में गाड़ी चला रहा था दूसरा शख्स

बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन पलटी ( ETV Bharat Kota )

कोटा : जिले के सांगोद उपखंड इलाके में बच्चों को ले जा रही एक निजी स्कूल वैन पलट गई. घटना सुबह 8 बजे के आसपास की है. इस घटना में करीब 6 बच्चे चोटिल हो गए हैं. वैन में 18 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे. हादसे के बाद बच्चे वैन में फंस गए थे, जिन्हें कांच तोड़कर बाहर निकाला गया. सूचना मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. उन्होंने स्कूल संचालक के खिलाफ कुंदनपुर जाकर आक्रोश जताया. यह भी सामने आ रहा है कि वैन में क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी भरे हुए थे.

पूरे घटनाक्रम पर सांगोद थाना अधिकारी पवन मीणा का कहना है कि वैन में सवार बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई है. चालक ने शराब पी हुई थी. उसे मौके से डिटेन कर लिया है. थाने पर लाकर जांच कर रहे हैं. पेरेंट्स ने भी स्कूल के बाहर हंगामा किया था. उनकी शिकायत पर कार्रवाई भी की जा रही है. कुछ बच्चों को हल्की चोट लगी है. उनका सांगोद में प्राथमिक उपचार करवा दिया है.