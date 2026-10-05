पिकनिक से लौटे पीएम श्री स्कूल के करीब 30 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
खूंटी में पीएम श्री स्कूल के करीब 30 बच्चे बीमार हो गए हैं. उनका इलाज चल रहा है.
Published : October 5, 2026 at 10:25 AM IST
रांची: खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड स्थित पीएम श्री उच्च विद्यालय तिलमी के करीब 30 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. शैक्षणिक भ्रमण से लौटने के बाद बच्चों में उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत सामने आई. इसके बाद कई बच्चों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कर्रा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक ने इसकी पुष्टि की है.
पूरे मामले की जांच कर रहा है स्वास्थ्य विभाग
दरअसल, 3 अक्टूबर को विद्यालय प्रबंधन की ओर से बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर तोरपा प्रखंड के डोड़मा स्थित गुरुकुल और रानीफॉल ले जाया गया था. भ्रमण के दौरान बच्चों ने खुद भी भोजन बनाया था. वहीं, पिकनिक स्थल के आसपास ठेलों से खाद्य सामग्री खाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, बच्चों के बीमार पड़ने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है.
रविवार शाम से बच्चों की बिगड़ने लगी तबीयत
रविवार शाम से बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और 5 अक्टूबर की सुबह तक उल्टी, दस्त, बुखार और पेट दर्द की शिकायत वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई. प्रभावित बच्चों में अधिकांश तिलमी गांव के रहने वाले हैं. इसके अलावा मासको और बरवादाग गांव के भी कुछ बच्चों के बीमार होने की जानकारी है.
रातभर डॉक्टरों ने की निगरानी
मामले की पुष्टि करते हुए खूंटी के सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने रातभर बच्चों की निगरानी करते हुए इलाज किया. फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है. एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को वहां शिफ्ट किया जा सके.
गांवों में घर-घर मेडिकल सर्वे
घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमों को सक्रिय कर दिया है. तिलमी, मासको और बरवादाग गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर बच्चों का मेडिकल सर्वे कर रही हैं. इस दौरान बीमार बच्चों की जांच के साथ उन्हें जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.
स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. बच्चों के बीमार पड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए जानकारी जुटाई जा रही है. विभाग की ओर से शाम तक मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है.
यह भी पढ़ें:
कोडरमा में मिड-डे मील खाने से 48 बच्चे बीमार, भोजन करते ही बच्चों को होने लगी उल्टी और पेट में दर्द
दुमका में फूड पॉइजनिंग से 20 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, सभी खतरे से बाहर
दुमका में जहरीले फल का बीज खाने से कई बच्चे बीमार, छह का फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज