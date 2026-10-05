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पिकनिक से लौटे पीएम श्री स्कूल के करीब 30 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायत,‌ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

पीएम श्री स्कूल खूंटी ( Etv Bharat )

रांची: खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड स्थित पीएम श्री उच्च विद्यालय तिलमी के करीब 30 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. शैक्षणिक भ्रमण से लौटने के बाद बच्चों में उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत सामने आई. इसके बाद कई बच्चों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कर्रा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक ने इसकी पुष्टि की है.