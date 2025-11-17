ETV Bharat / state

पूर्णिया में लिट्टी चोखा खाते ही कई छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, परिजनों ने किया हंगामा

पूर्णिया में लिट्टी-चोखा खाने के बाद सरकारी स्कूल की कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. स्कूल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया.

पूर्णिया में सरकारी स्कूल की छात्राएं बीमार (ETV Bharat)
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब एक ही स्कूल के लगभग दो दर्जन छात्राएं फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गईं. सभी की उम्र 12 से 14 साल के बीच है. छात्राओं ने स्कूल में लिट्टी चोखा खाया था.

लिट्टी चोखा खाने से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत: लिट्टी चोखा खाने के कुछ ही देर बाद अचानक सबकी तबीयत बिगड़ने लगी. लिट्टी चोखा खाने के बाद छात्राओं को उल्टी की शिकायत हुई और ठंड लगने लगी. सभी की हालत को देखकर स्कूल प्रशासन तुरंत छात्राओं को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा. मामला शहर के फणीश्वरनाथ रेणु टीओपी स्थित गवर्नमेंट ओबीसी गर्ल्स हाई स्कूल से जुड़ा है.

खतरे से बाहर सभी: इस बात की जानकारी बच्चों के परिजन को भी मिली. सभी लोग अपने बच्चों को देखने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे. बताया जा रहा है कि लिट्टी में काफी तेल की मात्रा थी. वहीं कुछ लोग का कहना है कि बासी खाने से इस तरह का मामला सामने आया है. अब जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि आखिर घटना के पीछे का कारण क्या है. फिलहाल सभी का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं.

लिट्टी चोखा खाने से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)

"प्राथमिक जांच में फूड प्वाइजनिंग का मामला है. खाने के सैंपल ले लिए गए हैं. विस्तृत जांच के बाद पता चलेगा कि भोजन में कौन-सा विषाक्त तत्व मौजूद था."- प्रज्ञा प्रसून, चिकित्सक, जीएमसीएच

परिजनों ने किया हंगामा: इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर परिजनों में नाराजगी है और विद्यालय प्रशासन पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद समय पर उनलोगों को सूचना नहीं दी गई. जब परेशान माता-पिता और परिजन स्कूल पहुंचे, तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया.

लिट्टी चोखा खाने से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)

साथ ही परिजनों को अंदर जाने से साफ रोक दिया गया था. परिजनों ने स्कूल गेट पर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें सीधे अस्पताल जाने के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया है.

