ETV Bharat / state

पूर्णिया में लिट्टी चोखा खाते ही कई छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, परिजनों ने किया हंगामा

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब एक ही स्कूल के लगभग दो दर्जन छात्राएं फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गईं. सभी की उम्र 12 से 14 साल के बीच है. छात्राओं ने स्कूल में लिट्टी चोखा खाया था.

लिट्टी चोखा खाने से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत: लिट्टी चोखा खाने के कुछ ही देर बाद अचानक सबकी तबीयत बिगड़ने लगी. लिट्टी चोखा खाने के बाद छात्राओं को उल्टी की शिकायत हुई और ठंड लगने लगी. सभी की हालत को देखकर स्कूल प्रशासन तुरंत छात्राओं को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा. मामला शहर के फणीश्वरनाथ रेणु टीओपी स्थित गवर्नमेंट ओबीसी गर्ल्स हाई स्कूल से जुड़ा है.

खतरे से बाहर सभी: इस बात की जानकारी बच्चों के परिजन को भी मिली. सभी लोग अपने बच्चों को देखने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे. बताया जा रहा है कि लिट्टी में काफी तेल की मात्रा थी. वहीं कुछ लोग का कहना है कि बासी खाने से इस तरह का मामला सामने आया है. अब जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि आखिर घटना के पीछे का कारण क्या है. फिलहाल सभी का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं.