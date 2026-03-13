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फ्राईड राइस और छोला खाने से 60 से अधिक जवान बीमार

बांका में फूड प्वाइजनिंग से 60 से अधिक पुलिस जवान बीमार हो गए. सभी ने फ्राई राइस और छोला खाया था.

BANKA FOOD POISONING
बांका सदर अस्पताल में भर्ती जवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
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बांका: बिहार के बांका में फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है. घटना जिले के पुलिस लाइन में शुक्रवार की है. दोपहर का भोजन करने के बाद 60 से अधिक पुलिस जवान अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत से बीमार पड़ गए.

पेट दर्द, उल्टी और दस्त: एक साथ बड़ी संख्या में जवानों की तबीयत बिगड़ने से पुलिस महकमे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, दोपहर में भोजन करने के कुछ ही देर बाद कई जवानों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते बीमार जवानों की संख्या बढ़ने लगी.

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बांका सदर अस्पताल में भर्ती जवान (ETV Bharat)

सदर अस्पताल में भर्ती: स्थिति को देखते हुए सभी बीमार जवानों को आनन-फानन में इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया. अस्पताल में बड़ी संख्या में जवानों के पहुंचने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

डीएम पहुंचे अस्पताल: घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा सहित अन्य अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार जवानों का हाल जाना. मामले में डीएम ने जांच का निर्देश दिया है. FSL की टीम को खाने का सैंपल लेने के लिए कहा गया.

"फूड प्वाइजनिंग का मामला प्रतीत हो रहा है. FSL की टीम खाना का सैंपल जुटा रही है. जांच के बाद सही कारण की जानकारी मिल पाएगी. प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल में जवानों को लाया गया है. इलाज चल रहा है. अभी 60 के आसपास जवान बीमार हुए हैं. आगे की कार्रवाई की जा रही है." - नवदीप शुक्ला, जिलाधिकारी

नवदीप शुक्ला, जिलाधिकारी (ETV Bharat)

फ्राईड राइस और छोला खाने से बिगड़ी तबीयत: जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन में जवानों ने दोपहर के भोजन में फ्राई राइस और चने का छोला खाए थे. भोजन करने के कुछ ही देर बाद कई जवानों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. आशंका जताई जा रही है कि चना में सल्फास की टिकिया मिलने के कारण फूड प्वाइजनिंग की घटना हुई है. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

भोजन में संदिग्ध पदार्थ कैसे पहुंचा?: जांच फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि भोजन में संदिग्ध पदार्थ कैसे पहुंचा. अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं.

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