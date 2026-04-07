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गैस संकट: गांधीनगर रेडीमेड कपड़ा मार्केट में लेबर की कमी से काफी दुकानें बंद, हालात हुए बदतर

नई दिल्ली: दिल्ली में फुटकर में एलपीजी गैस बहुत ज्यादा महंगी मिलने की समस्या गंभीर होती जा रही है. इसकी वजह से मजदूरों को भी काफी महंगी गैस मिल रही है. इससे परेशान होकर मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है. इस पलायन का असर दिल्ली के बड़े बाजारों और कारखानो पर भी पढ़ रहा है. दिल्ली के गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट भी इससे काफी प्रभावित हो रही है. यहां से अधिकतर मजदूर पलायन कर गए हैं. इसकी वजह से फैक्ट्री में माल तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर चीन के माल की बिक्री बढ़ गई है.

इसको लेकर के ईटीवी भारत ने गांधीनगर मार्केट में ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लिया. यहां के बाजारों में लगभग 70 से 80% दुकाने या छोटे-मोटे कारखाने लेबर की कमी की वजह से बंद मिले. गांधी नगर में रेडीमेड गारमेंट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकिशन गोयल ने बताया कि यहां पर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनका काम 30 परसेंट से ज्यादा प्रभावित है. कुछ लोगों का कामकाज 50 से 60% तक प्रभावित हो गया है. यह सारी समस्या फुटकर में मजदूरों को गैस मिलने की किल्लत की वजह से हुई है. मजदूरों को 300 से 400 रुपए किलो एलपीजी गैस मिल रही है, जिसको खरीदने में वह असमर्थ हैं और इसलिए वह काम छोड़कर के अपने गांव चले गए हैं.

मजदूरों के पलायन से हालात हुए बदतर (ETV Bharat)

माल नहीं हो रहा तैयार: उन्होंने बताया कि गांधीनगर से बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां पहले ही शिफ्ट हो गई थीं. अब छोटी-मोटी 10 से 15 या 20 कारीगर वाली जो फैक्ट्रियां बची हैं वह भी इस मजदूरों की समस्या की वजह से फिलहाल बंद होती जा रही हैं. कारीगर की कमी की वजह से जितने माल का आर्डर मिल रहा है, उतना माल तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चीन के माल का इंपोर्ट बढ़ गया है. चीन का माल तो सालों से यहां मार्केट में आ रहा था, लेकिन उसकी बिक्री कम थी. स्वदेशी माल की भी बिक्री ज्यादा थी. लेकिन, अब स्वदेशी माल पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण चीन के माल की बिक्री बढ़ी है.

नहीं लिया गैस सिलेंडर: गांधीनगर मार्केट में ही सिलाई की मशीन लगा करके कपड़े की सिलाई का थोक का काम करने वाले मोहम्मद सलीम अख्तर ने बताया कि मेरे पास पांच सिलाई के कारीगर काम करते थे. गैस की समस्या की वजह से पांचों कारीगर गांव चले गए हैं और अब मैं अकेला ही रह गया हूं. मुझे भी गैस का सिलेंडर 4500 रूपये में मिल रहा था. रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने सिलेंडर नहीं लिया और अब मैं होटल से लेकर के खाना खा रहा हूं.

खाने पीने का समान भी महंगा: सलीम अख्तर ने बताया कि यहां गांधी नगर मार्केट में खाने-पीने के लिए समोसा, ब्रेडपकोड़ा और पूरी सब्जी जैसे आइटम मिल जाते थे जिससे मजदूर अपना गुजारा कर लेते थे. वह भी गैस की किल्लत की वजह से अब बंद हो गए हैं. इसकी वजह से भी अब मजदूर पलायन कर रहे हैं. मजदूरों को यहां पर ना तो गैस मिल पा रही है और न ही खाने पीने का सस्ता सामान मिल पा रहा है, जो पहले मिल जाता था. फुटकर में गैस के रेट बढ़ने की वजह से खाने पीने का समान भी महंगा हो गया है. मजदूरों के वापस गांव लौट जाने की वजह से 10 से 12 हजार रुपये रोज का मेरा नुकसान हो रहा है.

रोज हो रहा नुकसान: वहीं, कपड़े की एजेंसी के संचालक शिखर कोचर ने बताया कि उनकी कपड़े की एजेंसी में 4 से 5 मजदूर काम करते थे. महंगी गैस मिलने के कारण वह भी काम छोड़कर के चले गए. 15-20 दिन से मजदूर ना होने की वजह से डेली नुकसान हो रहा है. उन्होंने बताया कि 50 से 60% तक काम खत्म हो गया है. मजदूरों का कहना है कि जब तक गैस की समस्या दूर नहीं होगी तब तक हम गांव से वापस नहीं आएंगे.