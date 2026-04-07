गैस संकट: गांधीनगर रेडीमेड कपड़ा मार्केट में लेबर की कमी से काफी दुकानें बंद, हालात हुए बदतर
गांधीनगर रेडीमेड कपड़ा मार्केट इन दिनों मजदूरों की कमी से जूझ रहा है. इसे लेकर ईटीवी भारत ने पड़ताल की. जानें क्या कहा लोगों ने..
Published : April 7, 2026 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में फुटकर में एलपीजी गैस बहुत ज्यादा महंगी मिलने की समस्या गंभीर होती जा रही है. इसकी वजह से मजदूरों को भी काफी महंगी गैस मिल रही है. इससे परेशान होकर मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है. इस पलायन का असर दिल्ली के बड़े बाजारों और कारखानो पर भी पढ़ रहा है. दिल्ली के गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट भी इससे काफी प्रभावित हो रही है. यहां से अधिकतर मजदूर पलायन कर गए हैं. इसकी वजह से फैक्ट्री में माल तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर चीन के माल की बिक्री बढ़ गई है.
इसको लेकर के ईटीवी भारत ने गांधीनगर मार्केट में ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लिया. यहां के बाजारों में लगभग 70 से 80% दुकाने या छोटे-मोटे कारखाने लेबर की कमी की वजह से बंद मिले. गांधी नगर में रेडीमेड गारमेंट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकिशन गोयल ने बताया कि यहां पर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनका काम 30 परसेंट से ज्यादा प्रभावित है. कुछ लोगों का कामकाज 50 से 60% तक प्रभावित हो गया है. यह सारी समस्या फुटकर में मजदूरों को गैस मिलने की किल्लत की वजह से हुई है. मजदूरों को 300 से 400 रुपए किलो एलपीजी गैस मिल रही है, जिसको खरीदने में वह असमर्थ हैं और इसलिए वह काम छोड़कर के अपने गांव चले गए हैं.
माल नहीं हो रहा तैयार: उन्होंने बताया कि गांधीनगर से बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां पहले ही शिफ्ट हो गई थीं. अब छोटी-मोटी 10 से 15 या 20 कारीगर वाली जो फैक्ट्रियां बची हैं वह भी इस मजदूरों की समस्या की वजह से फिलहाल बंद होती जा रही हैं. कारीगर की कमी की वजह से जितने माल का आर्डर मिल रहा है, उतना माल तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चीन के माल का इंपोर्ट बढ़ गया है. चीन का माल तो सालों से यहां मार्केट में आ रहा था, लेकिन उसकी बिक्री कम थी. स्वदेशी माल की भी बिक्री ज्यादा थी. लेकिन, अब स्वदेशी माल पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण चीन के माल की बिक्री बढ़ी है.
नहीं लिया गैस सिलेंडर: गांधीनगर मार्केट में ही सिलाई की मशीन लगा करके कपड़े की सिलाई का थोक का काम करने वाले मोहम्मद सलीम अख्तर ने बताया कि मेरे पास पांच सिलाई के कारीगर काम करते थे. गैस की समस्या की वजह से पांचों कारीगर गांव चले गए हैं और अब मैं अकेला ही रह गया हूं. मुझे भी गैस का सिलेंडर 4500 रूपये में मिल रहा था. रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने सिलेंडर नहीं लिया और अब मैं होटल से लेकर के खाना खा रहा हूं.
खाने पीने का समान भी महंगा: सलीम अख्तर ने बताया कि यहां गांधी नगर मार्केट में खाने-पीने के लिए समोसा, ब्रेडपकोड़ा और पूरी सब्जी जैसे आइटम मिल जाते थे जिससे मजदूर अपना गुजारा कर लेते थे. वह भी गैस की किल्लत की वजह से अब बंद हो गए हैं. इसकी वजह से भी अब मजदूर पलायन कर रहे हैं. मजदूरों को यहां पर ना तो गैस मिल पा रही है और न ही खाने पीने का सस्ता सामान मिल पा रहा है, जो पहले मिल जाता था. फुटकर में गैस के रेट बढ़ने की वजह से खाने पीने का समान भी महंगा हो गया है. मजदूरों के वापस गांव लौट जाने की वजह से 10 से 12 हजार रुपये रोज का मेरा नुकसान हो रहा है.
रोज हो रहा नुकसान: वहीं, कपड़े की एजेंसी के संचालक शिखर कोचर ने बताया कि उनकी कपड़े की एजेंसी में 4 से 5 मजदूर काम करते थे. महंगी गैस मिलने के कारण वह भी काम छोड़कर के चले गए. 15-20 दिन से मजदूर ना होने की वजह से डेली नुकसान हो रहा है. उन्होंने बताया कि 50 से 60% तक काम खत्म हो गया है. मजदूरों का कहना है कि जब तक गैस की समस्या दूर नहीं होगी तब तक हम गांव से वापस नहीं आएंगे.
गांव चले गए मजदूर: उनके अलावा गांधीनगर की अशोक गली मार्केट एसोसिएशन के प्रधान नरेश सिक्का ने कहा कि जब भी कोई बड़ी समस्या या कोई युद्ध होता है तो उसका थोड़ा बहुत असर तो हर जगह पड़ता है. उसी तरीके से गांधीनगर मार्केट पर भी थोड़ा सा गैस की कमी की वजह से असर पड़ा है. कुछ मजदूर यहां से गांव चले गए हैं, जिससे थोड़ा बहुत कामकाज प्रवाहित हुआ है.
लगातार बढ़ रही समस्या: उधर गांधीनगर मार्केट में 20 साल से गार्ड की नौकरी कर रहे राजेश झा ने बताया कि गैस की समस्या का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है. 300 से 400 रुपये किलो 500 रुपये किलो तक गैस भरी जा रही है जो पहले 90 रुपये किलो मिलती थी. रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी वजह से हमारे साथ काम करने वाले 21 में से 10 गार्ड गांव जा चुके हैं. उनका साफ कहना है कि जब तक गैस की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक अपने गांव से वापस नहीं आएंगे. राजेश झा ने बताया कि लगातार गैस की समस्या बढ़ती जा रही है. सरकार को मजदूरों के लिए 5 किलो के सिलेंडर की इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को ब्लैक में गैस ना लेनी पड़े.
पीएम को लिखा पत्र: पश्चिमी एशिया में युद्ध और तनाव के कारण पूरे भारत और दिल्ली में जहां एलपीजी की किल्लत बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएनजी की डिमांड बढ़ रही है. लेकिन इन दोनों पर टैक्स के कारण इनकी कीमतें भी ज्यादा पड़ती हैं. दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में मांग की है कि एलपीजी और पीएनजी को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया जाए. सीटीआई के अनुसार, अभी भारत में एलपीजी पर रेजिडेंशियल में 5% जीएसटी लगता है जबकि काॅमर्शियल में 18% जीएसटी लगता है.
दिया ये सुझाव: वहीं दूसरी तरफ पीएनजी हालांकि जीएसटी के दायरे से बाहर है लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में पीएनजी पर 3% से 14.5% तक वैट लगता है. दिल्ली में पीएनजी पर 5% वैट लगता है. बृजेश गोयल ने बताया कि भारत सरकार को एलपीजी पर जीएसटी घटाकर शून्य कर देना चाहिए जबकि पीएनजी पर वैट शून्य कर देना चाहिए जिससे कि देश और दिल्ली के आम लोगों और व्यापारियों सभी को राहत मिल सके. सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और रमेश आहूजा के अनुसार दिल्ली में पीएनजी कनेक्शन में जबरदस्त तेजी आई है. फरवरी 2026 में दिल्ली में पीएनजी के रोजाना औसतन 686 कनेक्शन हो रहे थे जो कि मार्च में 2000 के करीब पहुंच गए हैं. जबकि दिल्ली में एलपीजी के लगभग 56 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन हैं.
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