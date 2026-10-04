धनबाद के बरवाअड्डा सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर खाक
धनबाद के बरवाड्डा सब्जी मंडी में आग लगने से कई दुकानें और झोपड़ियां जलकर राख हो गईं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 10:57 AM IST
धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के बड़ा जमुआ स्थित मंदाकिनी उच्च विद्यालय मैदान के पास शनिवार देर रात सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने मंडी की दर्जनों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया. आग में सब्जी विक्रेताओं की दुकानें और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया.
सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि दुकानदारों को अपना सामान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया. मंडी में बनी दर्जनों झोपड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गईं. आग की चपेट में आने से सब्जियां, दुकान का सामान और रोजमर्रा के उपयोग की कई चीजें जलकर खाक हो गईं. इस घटना से सब्जी विक्रेताओं को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
फायर ब्रिगेड के अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने कहा कि रात में सूचना मिलने के बाद एक दमकल वाहन को मौके पर भेजा गया था. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया. दुकानदारों से भी बातचीत की गई है. आग लगने की वजह क्या रही और इसके पीछे क्या कारण हैं, इसकी जांच की जा रही है.
बताया जा रहा है कि कई दुकानदारों की रोजी-रोटी इसी मंडी से चलती थी. आग ने न सिर्फ उनकी दुकानें और सामान छीन लिया, बल्कि उनके सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की.
बाद में दमकल की टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, फायर ब्रिगेड और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना की असली वजह सामने आएगी. बरवाअड्डा थाना पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
बरवाअड्डा की इस घटना ने दर्जनों छोटे दुकानदारों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. अब दुकानदारों को प्रशासन से नुकसान के आकलन और राहत की उम्मीद है. वहीं, आग कैसे लगी और इसके पीछे कोई लापरवाही या अन्य कारण था, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा.
ये भी पढ़ें: खूंटी में ऑयल डिपो के पास टैंकर में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
जमशेदपुर के LIC बिल्डिंग मे लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
रांची में डिस्टिलरी पुल के पास खड़ी बाइक में लगी आग, मची अफरा-तफरी