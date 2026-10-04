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धनबाद के बरवाअड्डा सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर खाक

बरवाड्डा सब्जी मंडी में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के बड़ा जमुआ स्थित मंदाकिनी उच्च विद्यालय मैदान के पास शनिवार देर रात सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने मंडी की दर्जनों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया. आग में सब्जी विक्रेताओं की दुकानें और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया.