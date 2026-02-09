ETV Bharat / state

रामगढ़ में जंगली जानवरों का हमला: रात को सही सलामत थी, सुबह मृत मिली 150 भेड़ें

जैसलमेर: जिले के सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के राघवा गांव में बीती रात करीब 150 भेड़ों की मौत हो गई. घटना देरावरसिंह की ढाणी में बने पशुबाड़े में हुई, जहां रात के समय भेड़ें आराम कर रही थीं. बताया जा रहा है कि देर रात जंगली जानवरों के झुंड ने बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला कर दिया. सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचा, तो चारों ओर मृत भेड़ें पड़ी मिलीं, जिन्हें देखकर वह स्तब्ध रह गया.

ग्रामीणों का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों का शिकार किसी एक जानवर के लिए संभव नहीं है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमला एक से ज्यादा जानवरों ने मिलकर किया होगा. भेड़ों के शरीर और गर्दन पर तेज दांतों के गहरे घाव पाए गए हैं. घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित पशुपालक देरावरसिंह को उचित आर्थिक सहायता दी जाए. ग्रामीणों का कहना है कि पशु ही उनके परिवार की आय का मुख्य साधन थे और इस नुकसान से परिवार पर बड़ा संकट आ गया है.

पढ़ें: सवाई माधोपुर में पैंथर ने भेड़ों के बाड़े में किया हमला, 17 भेड़ों की मौत