रामगढ़ में जंगली जानवरों का हमला: रात को सही सलामत थी, सुबह मृत मिली 150 भेड़ें
प्रारंभिक जांच में पुलिस का मामना है कि ये हमला जंगली जानवरों या आवारा श्वानों के झुंड ने किया होगा.
Published : February 9, 2026 at 4:03 PM IST
जैसलमेर: जिले के सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के राघवा गांव में बीती रात करीब 150 भेड़ों की मौत हो गई. घटना देरावरसिंह की ढाणी में बने पशुबाड़े में हुई, जहां रात के समय भेड़ें आराम कर रही थीं. बताया जा रहा है कि देर रात जंगली जानवरों के झुंड ने बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला कर दिया. सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचा, तो चारों ओर मृत भेड़ें पड़ी मिलीं, जिन्हें देखकर वह स्तब्ध रह गया.
ग्रामीणों का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों का शिकार किसी एक जानवर के लिए संभव नहीं है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमला एक से ज्यादा जानवरों ने मिलकर किया होगा. भेड़ों के शरीर और गर्दन पर तेज दांतों के गहरे घाव पाए गए हैं. घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित पशुपालक देरावरसिंह को उचित आर्थिक सहायता दी जाए. ग्रामीणों का कहना है कि पशु ही उनके परिवार की आय का मुख्य साधन थे और इस नुकसान से परिवार पर बड़ा संकट आ गया है.
प्रशासन और विभागीय टीम ने किया निरीक्षण: घटना की सूचना मिलने पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की. इसके बाद पुलिस और वन विभाग को जानकारी दी गई. वन विभाग की टीम हमलावर जानवर की पहचान के लिए मौके पर मिले पग चिह्नों की जांच कर रही है. वहीं पशु चिकित्सकों ने मौके पर ही मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम किया.
जंगली जानवरों का हमला: रामगढ़ थाना प्रभारी भूटाराम विश्नोई ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती तौर पर यह हमला जंगली जानवर या आवारा कुत्तों का हो सकता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वन विभाग की जांच के बाद ही सामने आएगा.