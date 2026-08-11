झारखंड बंद को लेकर कई स्कूलों द्वारा बंद रखने की घोषणा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर फैसला
रांची में छात्र आंदोलन और बीजेपी के झारखंड बंद को लेकर मंगलवार को कई स्कूलों बंद रहेंगे.
Published : August 11, 2026 at 12:07 AM IST
रांचीः JPSC-JSSC सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार, 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है. इसको लेकर राजधानी के कई स्कूलों ने संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है.
इस बंद के निर्णय के असर को देखते हुए राजधानी के स्कूलों में भी इसका प्रभाव नजर आने लगा है. बच्चों की सुरक्षा और उन्हें संभावित प्रदर्शन एवं जाम से होने वाली परेशानी से बचाने के लिए कई स्कूल प्रबंधन ने मंगलवार को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है.
खासकर सीबीएसई स्कूलों की ओर से छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है. वहीं, देर रात तक शहर के अन्य स्कूलों की ओर से भी छुट्टी को लेकर सूचना जारी किए जाने की संभावना है. हालांकि सभी स्कूलों की ओर से एक समान निर्णय नहीं लिया गया है और कई स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं.
बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से एहतियाती कदम उठाया जा रहा है. बंद और विधानसभा घेराव के दौरान संभावित प्रदर्शन तथा शहर में आवागमन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अभिभावकों और छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है.
रांची के अधिकतर स्कूलों की बंद की घोषणा
भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को झारखंड बंद की घोषणा के बाद राजधानी के अधिकांश निजी स्कूलों ने स्कूल बंद रखने की घोषणा की है.
- डीपीएस.
- लेडी केसी राय स्कूल.
- जेवीएम श्यामली.
- सरस्वती शिशु विद्या मंदिर.
- कैंब्रियन स्कूल.
- ऑक्सफोर्ड स्कूल.
- सच्चिदानंद स्कूल.
- शारदा ग्लोबल स्कूल.
- मेरे नन्हे कदम स्कूल.
- ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल.
- चिरंजीव पब्लिक स्कूल.
- मनन विद्या मनरखन महतो स्कूल.
- गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल.
- सरला बिरला स्कूल.
- श्रद्धानंद बाल मंदिर स्कूल.
- सेवंथ स्टार एकेडमी.
- संत माइकल स्कूल.
- स्टेप बाय स्टेप स्कूल.
- ब्रिजफोर्ड स्कूल.
- टेंडर हार्ट स्कूल.
- ओडीएम सफायर स्कूल.
- डीएवी नंदराज बरियातू.
- संत माइकल प्ले स्कूल.
- जी एंड एच स्कूल.
- सेंट्रल एकेडमी.
- लाला लाजपत राय स्कूल.
- नोवल किड्स प्ले स्कूल.
- यूरो किड्स मोरहाबादी और कांके.
- ड्रीमर डेन प्री स्कूल.
- कोलकाता पब्लिक स्कूल.
- सृजन वैली स्कूल.
- ईस्ट प्वाइंट स्कूल.
- सेंट थॉमस स्कूल.
- डीएवी बारियातू.
- डीएवी गांधीनगर.
- एसआर डीएवी.
- मेटास एडवेंटिस्ट स्कूल.
वहीं बीजेपी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बंद का आह्वान किया गया है. इसे देखते हुए राजधानी रांची में प्रशासन ने भी विशेष सतर्कता बरतने की तैयारी की है.
इसके साथ ही छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी मंगलवार को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है. ऐसे में एक ही दिन राजनीतिक दल और छात्र संगठन के कार्यक्रमों को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है.
विशेष शाखा, झारखंड की ओर से 10 अगस्त को जारी पत्र में बंद के दौरान राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन और आवागमन प्रभावित होने की संभावना जताई गई है. जिन प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन की संभावना जताई है, उनमें परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक, अरगोड़ा चौक, करमटोली चौक, कांटाटोली मोड़, बिरसा चौक, नामकुम सदाबहार चौक और बूटी मोड़ शामिल हैं. इसके अलावा रांची में प्रवेश करने वाले विभिन्न मार्गों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी कार्यकर्ताओं के एकत्र होने की संभावना जताई गई है. वहीं, मुख्यमंत्री आवास के सामने भी विरोध प्रदर्शन किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है.
छात्रों के विधानसभा घेराव के बाद अब बीजेपी के झारखंड बंद और ABVP के विधानसभा घेराव के ऐलान से मंगलवार को राजधानी में गतिविधियां तेज रहने वाली हैं. ऐसे में प्रशासन के सामने प्रदर्शन के साथ-साथ आम लोगों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती भी रहेगी.
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