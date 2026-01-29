ETV Bharat / state

दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मची अफरा-तफरी

धमकी के ई-मेल की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस व बॉम्ब स्क्वाड पहुंचे और जांच शुरू की. मामले की जांच जारी है.

स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी
Published : January 29, 2026 at 10:50 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. आज सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जिसके बाद एतहियात के दौर पर स्कूल को खाली करवा लिया हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और जांच अधिकारी जांच में जुट गए है.

बता दें कि बीते दिन यानि बुधवार को ही द्वारका कोर्ट को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी. हालांकि जांच में कुछ सामने नहीं आया. आज फिर से राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद स्कूल परिसरों को खाली करवाया गया है.

ईमेल के जरिए दी धमकी

बम की धमकी भरे कॉल दिल्ली के अमेठी स्कूल,बिरला विद्या निकेतन स्कूल समेत कई अन्य स्कूलों को दी गई है. ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है. इस सूचना के मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया. बम की धमकी मिलने की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. साइबर सेल धमकी भरे मेल की जांच कर रही है. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया है. अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है.

आपको बताते चलें की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से इस तरह की धमकी भरे ईमेल के जरिए कॉल मिले हैं हालांकि जांच में सब कुछ संदिग्ध पाया गया है लेकिन फिर से एक बार राजधानी दिल्ली में स्कूल और कोर्ट को धमकी भरे कॉल मिले हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है.

