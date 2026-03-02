ETV Bharat / state

दिल्ली के कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी का फिर से एक मामला सामने आया है. जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया है दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से ईमेल के जरिए धमकी मिली है. दिल्ली फायर पुलिस के मुताबिक सुबह 8:00 बजे के बाद जब ईमेल देखा गया तो पुलिस को कॉल की गई. तीन स्कूलों को यह धमकी दी गई है. दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली कैंट सलमान पब्लिक स्कूल और मीरा पब्लिक स्कूल जनकपुरी को दी गई. फिलहाल मौके पर दमकल और दिल्ली पुलिस की टीम है.

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी के अनुसार दिल्ली स्थित सरदार पटेल विद्यालय और सलवान पब्लिक स्कूल सहित कम से कम तीन स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियां इन परिसरों में पहुंचीं और गहन तलाशी अभियान चलाया. स्कूल प्रशासन ने इस मामले की सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी. डीएफएस अधिकारी ने कहा, ‘स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते, श्वान दस्ते और अग्निशमन विभाग की टीम को तुरंत रवाना किया गया और सुरक्षा जांच जारी है.’