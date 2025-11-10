ETV Bharat / state

बिहार चुनाव 2025 : पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की 10 से ज्यादा योजनाएं महागठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल

इन योजनाओं को किया गया शामिल : बिहार में महागठबंधन के घोषणा पत्र में राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं को शामिल किया गया है, उनमें 25 लाख रुपए का बीमा, राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन, 1500 रुपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री, गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए नि:शुल्क बस सेवा, पेपर लीक पर सख्त कानून, मनरेगा में 200 दिन रोजगार, सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क जांच और दवा योजना, राज्य कर्मचारियों के लिए RGHS की तर्ज पर CGHS योजना शामिल है.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत भी इन योजनाओं को बिहार के घोषणा पत्र में शामिल कराए जाने को लेकर काफी उत्साहित हैं. ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए गहलोत कहते हैं कि भले ही राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उनकी कई योजनाओं को बंद कर दिया हो, लेकिन उनके समय राजस्थान में चलाई गई कई योजनाओं को देश भर में सराहा गया. यही वजह है कि बिहार के महागठबंधन के चुनाव घोषणा पत्र में उनकी इन योजनाओं को शामिल किया गया है.

जयपुर : बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणाम जारी होगा. बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है. बिहार में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस महागठबंधन का चुनाव घोषणा पत्र चर्चा में बना हुआ है. चर्चा में रहने की वजह यह भी है कि इस घोषणा पत्र में राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की छाप दिखाई देती है. बिहार के महागठबंधन के घोषणा पत्र में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की 10 से ज्यादा लोकप्रिय योजनाओं को शामिल किया गया है. सरकार बनने के बाद इसे पूरी तरीके से लागू करने का वादा भी किया गया है.

हमारी कई योजनाओं के नाम बदले या बंद किया : इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमारे समय चलाई गई योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा था. जनता को 25 लाख रुपए बीमा और चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज मिल रहा था. इसके अलावा हमने वृद्धावस्था पेंशन देकर लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की. पशुपालकों के लिए कामधेनु योजना भी लागू की. गरीब लोगों के लिए इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भरपेट भोजन सहित कई ऐसी योजनाएं संचालित की, जिनका लोगों को लाभ मिल रहा था. लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भाजपा सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदल दिए. कई योजनाओं को बंद कर दिया, जिससे जनता में भी गुस्सा है.

पढे़ं. केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- बिहार में नीतीश कुमार के विकास और सुशासन पर चुनाव लड़ रहे हैं

राजस्थान में बिहारी प्रवासियों की बड़ी संख्या : कांग्रेस नेताओं कहना है कि राजस्थान में प्रवासी बिहारियों की भी बड़ी संख्या है, जिन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाया था. ऐसे में कांग्रेस को आशा है कि राजस्थान में रह रहे बिहारी प्रवासियों ने बिहार के अपने परिजनों और अन्य रिश्तेदारों को भी इन योजनाओं के बारे में बताया होगा. ऐसे में कांग्रेस को आशा है कि बिहार का मतदाता महागठबंधन के घोषणा पत्र को ध्यान में रखकर ही वोट करेगा.

कई राज्यों के घोषणा पत्र में किया था शामिल : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कई योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था. इनमें मुफ्त दवा और जांच योजना, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन जैसी स्कीम में थी. इन्हें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था. हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आए, लेकिन इन योजनाओं को काफी सराहा गया था.

जिस तरह से कांग्रेस समाजवाद की राजनीति करती है, बिहार में समाजवाद की राजनीति होती है तो कांग्रेस हाईकमान ने भी सोच समझकर ही गहलोत सरकार की कई योजनाओं को वहां के घोषणा पत्र में शामिल किया है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीद होगी कि जो उनकी योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं वहां के मतदाताओं को प्रभावित करेंगी. इससे मतदाता कांग्रेस के पक्ष में में वोट कर सकते हैं, लेकिन अब 14 नवंबर का चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आखिर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर मतदाता बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाते हैं या नहीं.

पढे़ं. केंद्रीय मंत्री शेखावत का दावा, 'बिहार में बनेगी एनडीए सरकार'