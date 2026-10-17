ETV Bharat / state

लखनऊ में आज दोपहर 1 बजे से बदले रहेंगे कई रास्ते, देखें पूरा ट्रैफिक डायवर्जन

लखनऊ: शहर के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में शनिवार दोपहर 3:00 बजे लखनऊ खंड स्नातक/शिक्षक मतदाता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से शामिल होंगे। वीआईपी मूवमेंट और भारी जनसमूह के आगमन को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने दोपहर 1:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए विस्तृत रूट डायवर्जन लागू किया है। वृंदावन योजना के सेक्टर 8, 9, 10, 11, 15, 16 और 18 की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर सामान्य यातायात आवश्यकतानुसार डायवर्ट रहेगा.





​





कहां से जाएं वाहन चालक

