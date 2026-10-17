लखनऊ में आज दोपहर 1 बजे से बदले रहेंगे कई रास्ते, देखें पूरा ट्रैफिक डायवर्जन
डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर आज लखनऊ खंड स्नातक/शिक्षक मतदाता सम्मेलन का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:31 AM IST
लखनऊ: शहर के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में शनिवार दोपहर 3:00 बजे लखनऊ खंड स्नातक/शिक्षक मतदाता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से शामिल होंगे। वीआईपी मूवमेंट और भारी जनसमूह के आगमन को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने दोपहर 1:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए विस्तृत रूट डायवर्जन लागू किया है। वृंदावन योजना के सेक्टर 8, 9, 10, 11, 15, 16 और 18 की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर सामान्य यातायात आवश्यकतानुसार डायवर्ट रहेगा.
कहां से जाएं वाहन चालक
- सेक्टर 7C व 8 से कार्यक्रम स्थल (सेक्टर 15)।सेक्टर 7C रेलवे अंडरपास तिराहा (चिरैयाबाग), शहीद पथ अंडरपास से सेक्टर 9A, मामा तिराहा और ज्ञान सरोवर नहर पुल होकर सेक्टर 15 की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. वाहन सेक्टर 8 तिराहा, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल होते हुए उतरेठिया शहीद पथ अंडरपास से रेलवे स्टेशन रोड अथवा तेलीबाग होकर निकलेंगे.
- सेक्टर 8 शहीद पथ अंडरपास से सेक्टर 10 व 15 इस मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक उतरेठिया रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास से दाहिने मुड़कर उतरेठिया रेलवे स्टेशन रोड या तेलीबाग की तरफ जाएगा.
- सेक्टर 9 (मामा तिराहा व एलिड अपार्टमेंट नहर तिराहा) नहर रोड से सेक्टर 10, 11, 12 व 15 की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालक चिरैयाबाग व तेलीबाग के रास्ते अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरीखेड़ा)
यहां से सेक्टर 11, 12 और 15 कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे। ट्रैफिक को चिरैयाबाग और तेलीबाग की तरफ डायवर्ट किया गया है.
- सेक्टर 16 (बड़ी पानी की टंकी चौराहा)
सेक्टर 15 की तरफ आवागमन बंद रहेगा. वाहन नहर रोड से ज्ञान सरोवर विद्यालय नहर पुल चौराहा अथवा सेक्टर 17 होकर गुजरेंगे.
- सेक्टर 18 गेट व पेट्रोल पंप तिराहा
ट्रॉमा सेंटर चौराहा, सपना एन्क्लेव, सेक्टर 15 कार्यक्रम स्थल और सेक्टर 19 पिपरीखेड़ा चौराहे की ओर जाने वाले वाहन पीजीआई तिराहा अथवा उतरेठिया अंडरपास होकर निकलेंगे.
- सेक्टर 18 चौराहा से सेक्टर 14 व 15
प्रतिबंधित मार्ग के बजाय वाहन कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन रोड अथवा सेक्टर 19, सेक्टर 13 नहर पुल, उतरेठिया रेलवे स्टेशन रोड होकर तेलीबाग जा सकेंगे.
- सेक्टर 13 नहर पुल व सेक्टर 10 उतरेठिया रेलवे स्टेशन रोड
सेक्टर 14, 15 कार्यक्रम स्थल और सेक्टर 10 चौराहे की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा. वाहन उतरेठिया शहीद पथ क्रॉसिंग अंडरपास से सेक्टर 7C तिराहा होकर तेलीबाग की ओर निकलेंगे.
- सेक्टर 11 (बड़ी पानी की टंकी) चौराहा सेक्टर 12 नहर पुल व कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जाएगा. वाहन सेक्टर 14 नहर पुल चौराहा अथवा सेक्टर 9 नहर तिराहा, चिरैयाबाग व तेलीबाग मार्ग का उपयोग करेंगे.
आपातकालीन सेवाओं को आवागमन की छूट
यातायात डीसीपी अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार, वीआईपी कार्यक्रम के दौरान भी चिकित्सीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने की दशा में प्रतिबंधित मार्गों से भी जाने की अनुमति रहेगी. यातायात संबंधी किसी भी समस्या या पूछताछ के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर: 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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