जमीन विवाद में गोलीबारी, 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग.. कई लोग जख्मी
बेगूसराय में जमकर गोलीबारी हुई है. 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है. पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 29, 2026 at 1:19 PM IST
बेगूसराय: बिहार का बेगूसराय उस वक्त गोलीबारी से दहल उठा, जब चंदवारा गांव में जमीन विवाद में फायरिंग शुरू हो गई. 100 से ज्यादा राउंड गोली चली है. जिस वजह से पूरा गांव थर्रा उठा. घटना में चार लोग घायल हुए हैं. हालांकि ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है.
असल में जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव के पास बुधवार सुबह बाउंड्री निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से करीब 100 राउंड फायरिंग हुई. घटना में चार लोग घायल हो गए.
''सुबह 9 बजे की घटना है. जमीन विवाद का मामला है, मौके पर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे और अचानक फायरिंग होने लगी. कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं.''- स्थानीय
वहीं, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दो आरोपियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी. सिंघौल थाना पुलिस मामले की सूचना के टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है.
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