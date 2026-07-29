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जमीन विवाद में गोलीबारी, 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग.. कई लोग जख्मी

बेगूसराय: बिहार का बेगूसराय उस वक्त गोलीबारी से दहल उठा, जब चंदवारा गांव में जमीन विवाद में फायरिंग शुरू हो गई. 100 से ज्यादा राउंड गोली चली है. जिस वजह से पूरा गांव थर्रा उठा. घटना में चार लोग घायल हुए हैं. हालांकि ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है.

असल में जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव के पास बुधवार सुबह बाउंड्री निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से करीब 100 राउंड फायरिंग हुई. घटना में चार लोग घायल हो गए.

''सुबह 9 बजे की घटना है. जमीन विवाद का मामला है, मौके पर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे और अचानक फायरिंग होने लगी. कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं.''- स्थानीय