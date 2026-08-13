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दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल के चलते लाल किले के आसपास कई सड़कें बंद, इन रास्तों से आज बचकर निकलें

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 13 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त के मुख्य समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दोनों दिन लाल किले और आसपास के इलाकों में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई प्रमुख सड़कें आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी. इन रास्तों पर केवल पास लगे अधिकृत वाहनों को जाने की अनुमति होगी. आज 13 अगस्त को आईटीओ से लाल किले की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है. इसके साथ ही आईटीओ से राजघाट की तरफ जाने वाले रास्ते को भी बंद किया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी परामर्श के अनुसार, 13 अगस्त को सुबह चार बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी. इन मार्गों पर केवल वैध ‘रिहर्सल’ लेबल लगे वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी.

प्रभावित सड़कों में दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल चौक तक लोथियन रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एसपी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किले तक चांदनी चौक रोड, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और उससे जुड़ी नेताजी सुभाष मार्ग की लिंक रोड तथा राजघाट से आईएसबीटी के बीच रिंग रोड शामिल हैं.