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दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल के चलते लाल किले के आसपास कई सड़कें बंद, इन रास्तों से आज बचकर निकलें

स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल को लेकर लाल किले के आसपास सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के मद्देनजर कई सड़कें बंद रहेगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस
दिल्ली मेंदिल स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 9:18 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 11:06 AM IST

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 13 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त के मुख्य समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दोनों दिन लाल किले और आसपास के इलाकों में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई प्रमुख सड़कें आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी. इन रास्तों पर केवल पास लगे अधिकृत वाहनों को जाने की अनुमति होगी. आज 13 अगस्त को आईटीओ से लाल किले की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है. इसके साथ ही आईटीओ से राजघाट की तरफ जाने वाले रास्ते को भी बंद किया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी परामर्श के अनुसार, 13 अगस्त को सुबह चार बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी. इन मार्गों पर केवल वैध ‘रिहर्सल’ लेबल लगे वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी.

प्रभावित सड़कों में दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल चौक तक लोथियन रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एसपी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किले तक चांदनी चौक रोड, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और उससे जुड़ी नेताजी सुभाष मार्ग की लिंक रोड तथा राजघाट से आईएसबीटी के बीच रिंग रोड शामिल हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (ETV Bharat)

ट्रैफिक पुलिस ने रिहर्सल के लिए बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को इंडिया गेट सी-हेक्सागन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और जेएल नेहरू मार्ग से बचने की सलाह दी है.

कमर्शियल वाहनों और बसों के लिए भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे. यात्रियों को प्रतिबंध की अवधि के दौरान निजामुद्दीन खट्टा से आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और सलीमगढ़ बाईपास के रास्ते निजामुद्दीन खट्टा से आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच आउटर रिंग रोड के हिस्से से भी बचने की सलाह दी गई है. शांति वन की ओर जाने वाले पुराना लोहा पुल और गीता कॉलोनी पुल भी बंद रहेंगे. इसके अलावा महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसें भी नहीं चलेंगी.

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Last Updated : August 13, 2026 at 11:06 AM IST

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