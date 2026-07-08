पिथौरागढ़ में बारिश का कहर, एक दर्जन सड़कें बंद, स्कूल पहुंच गए बच्चे, तब पता चला आज छुट्टी है
पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में एक दर्जन सड़कें बारिश के कारण लैंडस्लाइड और मलबा आने से बंद पड़ी हैं, लोग परेशान हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 8, 2026 at 11:26 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 11:52 AM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले विभिन्न मोटर मार्ग बंद हैं, वहीं मंगलवार को देर रात्रि से बारिश होने के कारण बेरीनाग और गंगोलीहाट के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. हालांकि ये सूचना देर से पहुंची, जिस कारण छात्र स्कूल पहुंच गए थे.
पिथौरागढ़ में बारिश का कहर: पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की 15 सड़कें को मलबा आने से बाधित हो गई हैं. इनमें 12 ग्रामीण और दो सीमा क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं. इससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई. जिला आपदा प्रबंधन विभाग के बताया कि सीमा क्षेत्र की धारचूला-तवाघाट और तवाघाट-गुंजी सड़क मलबा और बोल्डर गिरने से बंद हो गईं. इन सड़कों को मंगलवार को यातायात के लिए खोला गया. पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है. लोक निर्माण विभाग डीडीहाट की समकोट-डोकुला और मदकोट-बोना मलबा आने से बंद रही. अस्कोट की तवाघाट-थानीधार सड़क पिछले नौ दिन से बंद चल रही है.
तवाघाट-गुंजी सड़क गस्कू में डेढ़ घंटा रही बाधित: ग्रामीण क्षेत्र की कुल 12 सड़कें बंद हैं. पीएमजीएसवाई डीडीहाट की देविसौना खेतारकन्याल-गराली सड़क लंबे समय से बाधित चल रही है. डीडीहाट-आदिचौरा-खूना सड़क दो दिन से बंद है. सिंचाई खंड पीएमजीएसवाई पिथौरागढ़ की ड्योरा-बारमो, धारचूला की सोबला-उमचिया, कालिका खुमती, होकरा-नामिक, तपोवन-रांथी, एलागाड़-जुम्मा, नाचनी-भैंसकोट, कालिका गूंठी मल्ला-तल्ला से लिणुवा, बांसबगड़-कोटा पंद्रहपाला, गलाती रमतोली-धामी गांव सड़कें बंद चल रही हैं.
कार्यदायी संस्थाओं की ओर से सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है. एनएच के ईई विभोर गुप्ता ने बताया कि ठेकेदार को मलबा निस्तारण जल्द करने को कहा गया है. जल्द ही मार्ग को खोल दिया जायेगा.
धारचूल में भी सड़क मार्ग बंद: उधर धारचूला में पिछले कई दिनों की तेज बारिश के चलते पीएमजीएसवाई की कालिका-खुमती सड़क पांच दिनों से बंद होने से ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्राम प्रधान खुमती विमला देवी ने बताया कि तल्ला खुमती के अन्यार बाटा में पूरी सड़क नीचे से कट गई है. मल्ला खुमती के पास चौपाता नामक स्थान में पर सड़क बंद है. इससे ग्राम पंचायत खुमती के हुनरी, भिड़ी, मल्ला खुमती, सेकली, कटौजिया के साथ अन्य तोकों की लगभग 1500 की आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
भूपेंद्र महर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि-
बंद सड़कों को खोलने के लिए सम्बंधित विभागों के द्वारा मशीनें लगाई गई हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ परेशानी आ रही है. सभी मार्गों को खोल दिया जायेगा.
-भूपेंद्र महर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी-
स्कूलों में पहुंचने के बाद अवकाश घोषित: लगातार हो रही है बारिश को देखते हुए बुधवार को बेरीनाग और गंगोलीहाट विकासखंड में कक्षा 12 तक सभी सरकारी ओर गैर सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है. लेकिन यह अवकाश का आदेश तब आया जब अधिकांश बच्चे और शिक्षक स्कूलों में पहुंच गये थे. फिर उनको आदेश का पालन करते हुए लौटना पड़ा. ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष दीपक उप्रेती और अभिभावक चारू पंत ने बताया पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल आना पड़ता है. बच्चे 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से आकर स्कूल पहुंचते हैं. अवकाश का आदेश और सूचना समय रहते स्कूलों और बच्चों को देने की मांग की है, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. पिछले माह भी स्कूलों पहुंचने के बाद अवकाश घोषित हूआ था जिसको लेकर अभिभावक में आक्रोश देखने को मिला था.
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