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पिथौरागढ़ में बारिश का कहर, एक दर्जन सड़कें बंद, स्कूल पहुंच गए बच्चे, तब पता चला आज छुट्टी है

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले विभिन्न मोटर मार्ग बंद हैं, वहीं मंगलवार को देर रात्रि से बारिश होने के कारण बेरीनाग और गंगोलीहाट के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. हालांकि ये सूचना देर से पहुंची, जिस कारण छात्र स्कूल पहुंच गए थे.

पिथौरागढ़ में बारिश का कहर: पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की 15 सड़कें को मलबा आने से बाधित हो गई हैं. इनमें 12 ग्रामीण और दो सीमा क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं. इससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई. जिला आपदा प्रबंधन विभाग के बताया कि सीमा क्षेत्र की धारचूला-तवाघाट और तवाघाट-गुंजी सड़क मलबा और बोल्डर गिरने से बंद हो गईं. इन सड़कों को मंगलवार को यातायात के लिए खोला गया. पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है. लोक निर्माण विभाग डीडीहाट की समकोट-डोकुला और मदकोट-बोना मलबा आने से बंद रही. अस्कोट की तवाघाट-थानीधार सड़क पिछले नौ दिन से बंद चल रही है.

तवाघाट-गुंजी सड़क गस्कू में डेढ़ घंटा रही बाधित: ग्रामीण क्षेत्र की कुल 12 सड़कें बंद हैं. पीएमजीएसवाई डीडीहाट की देविसौना खेतारकन्याल-गराली सड़क लंबे समय से बाधित चल रही है. डीडीहाट-आदिचौरा-खूना सड़क दो दिन से बंद है. सिंचाई खंड पीएमजीएसवाई पिथौरागढ़ की ड्योरा-बारमो, धारचूला की सोबला-उमचिया, कालिका खुमती, होकरा-नामिक, तपोवन-रांथी, एलागाड़-जुम्मा, नाचनी-भैंसकोट, कालिका गूंठी मल्ला-तल्ला से लिणुवा, बांसबगड़-कोटा पंद्रहपाला, गलाती रमतोली-धामी गांव सड़कें बंद चल रही हैं.

कार्यदायी संस्थाओं की ओर से सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है. एनएच के ईई विभोर गुप्ता ने बताया कि ठेकेदार को मलबा निस्तारण जल्द करने को कहा गया है. जल्द ही मार्ग को खोल दिया जायेगा.