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Explainer: CM सम्राट चौधरी को रिटायर्ड अधिकारियों पर भरोसा क्यों?

आमिर सुहानी के पास अहम जिम्मा आमिर सुबहानी भी सीनियर नौकरशाह रहे हैं. नीतीश कुमार के विश्वासपात्र अधिकारियों में गिने जाते हैं. वह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वे UPSC सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर रहे और जनवरी 2022 से मार्च 2024 तक बिहार के मुख्य सचिव रहे. मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक संस्थानों में सक्रिय रहे हैं. वर्तमान में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं.

अंजनी सिंह बिहार म्यूजियम के कर्ताधर्ता अंजनी कुमार सिंह भी मुख्य सचिव रह चुके हैं. वह 1981 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. रिटायरमेंट के बाद भी मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं. बिहार म्यूजियम से जुड़े रिकॉर्ड में उन्हें Advisory Council का Chairperson बताया गया है.

अशोक सिन्हा के पास बड़ी जिम्मेदारी अशोक कुमार सिन्हा बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं. वह 1976 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वह फिलहाल राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं. मार्च 2021 से लगातार अशोक कुमार सिंह इस पद पर कायम हैं. मुख्यमंत्री बदले लेकिन वह नहीं हटे.

दीपक कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और बिहार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया था. बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय की मौजूदा वेबसाइट पर भी दीपक कुमार का नाम Principal Secretary के रूप में दर्ज है.

दीपक कुमार हैं के सीएम के प्रधान सचिव पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार का नाम सबसे ऊपर है, जो सरकार के अंदर निर्णायक भूमिका में है. उनको नीतीश कुमार का गरीबी माना जाता है. लंबे समय तक उनके प्रधान सचिव के रूप में काम किया. वर्तमान में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव के तौर पर दीपक कुमार सचिवालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

रिटायर्ड अफसरों पर भरोसा कायम एक ओर बिहार में सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था में रिटायर हो चुके कई वरिष्ठ अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर आयोगों और सलाहकार संस्थाओं तक पुराने नौकरशाहों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले रिटायर्ड अधिकारियों की फेहरिस्त में कई नाम शामिल हैं.

युवाओं को नौकरी देने का वायदा बिहार सरकार ने 2025 से 2030 के बीच अगले 5 साल में राज्य के एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र, उद्योग, स्वरोजगार और रोजगार के अन्य अवसर भी शामिल हैं. 2020 से 2025 के बीच सरकार ने करीब 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का दावा किया था. नए लक्ष्य में एक करोड़ का आंकड़ा रखा गया है. यानी औसतन हर साल करीब 20 लाख नौकरी और रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है.

पटना: बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर Gen-Z लगातार आंदोलन कर रहे हैं. युवाओं को नौकरी तो नहीं मिल रही है लेकिन वर्तमान में अवकाश प्राप्त नौकरशाह कई अहम पदों पर काबिज हैं. राज्य में रिटायरमेंट के बाद IAS, IPS और BASA के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार, आयोग, बोर्ड, निगम और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है. इनमें से कितने पद ऐसे हैं, जिन्हें नियमित भर्ती से युवाओं के लिए खोला जा सकता था.

बृजेश मेहरोत्रा हैं मुख्य सूचना आयुक्त

बृजेश मेहरोत्रा 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और 4 मार्च 2024 से 31 अगस्त 2024 तक बिहार के मुख्य सचिव रहे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बिहार का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया. बिहार के राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राज्यपाल ने 12 सितंबर 2024 को उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी. इसलिए वर्तमान पद के रूप में उन्हें बिहार राज्य सूचना आयुक्त कहा जा सकता है.

मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं गिरीश शंकर

सीनियर आईएएस अधिकारी गिरीश शंकर 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वर्तमान में बिहार स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. बिहार में उनके प्रमुख पदों में सचिव, कैबिनेट सचिवालय एवं समन्वय विभाग, प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ सचिव स्तर के पद शामिल रहे हैं. 2007 में वे बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय के सचिव थे.

दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

विवेक सिंह हैं रेरा के चेयरमैन

विवेक कुमार सिंह सीनियर आईएएस अधिकारी रह चुके हैं. वह 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. बिहार के Development Commissioner समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. वह रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष है. राजस्व विभाग में अपर मुख्य सचिव के तौर पर लंबे समय तक काम किया है.

शिशिर सिन्हा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति

शिशिर कुमार सिन्हा 1982 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी शिशिर कुमार सिन्हा विकास आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे. 2018 में VRS लेने के बाद वे BPSC के अध्यक्ष बने और बाद में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राजगीर के पहले कुलपति की जिम्मेदारी संभाली. शिशिर कुमार सिन्हा बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व में रहे हैं. वर्तमान में शिशिर सिन्हा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं.

सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

रवि मनुभाई को बीपीएससी की कमान

रवि मनुभाई परमार 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं. सेवानिवृत्ति के बाद 16 मार्च 2024 से वह बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष हैं. इससे पहले वे बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे. आयोग की वेबसाइट पर वर्तमान में भी उन्हें चेयरमैन के रूप में दर्ज किया गया है. हालांकि वह फिलहाल लंबी छुट्टी पर हैं. उनकी जगह हरजौत कौर बम्हरा को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया है.

केएस द्विवेदी हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन

1984 बैच के आईपीएस अधिकारी केएस द्विवेदी ने मार्च 2018 में बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पद संभाला था. रिटायरमेंट के बाद भी बिहार की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में उनकी सक्रियता बनी रहने की खबरें सामने आती रही हैं. वह फिलहाल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) के अध्यक्ष पद पर हैं. हालांकि वह अभी छुट्टी पर हैं.

मंत्रियों के साथ सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

एसके सिंघल ने भी संभाली थी जिम्मेदारी

1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसके सिंघल ने वर्ष 2020 में बिहार के डीजीपी का पद संभाला था. रिटायरमेंट के बाद 2023 में उनको केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का अध्यक्ष बनाया गया था. हालांकि उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे और मामला आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचा था.

बासा अधिकारियों को भी अहम जिम्मा

इसके अलावे भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी दयानंद कुमार को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में सदस्य बनाया गया है. बिहार प्रशासनिक सेवा के कुमार शांत रक्षित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार में परामर्शी हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी पंकज कुमार बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी निशीथ वर्मा बीएससी के सदस्य हैं. बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारी मुरली प्रसाद सिंह बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी सुरेश प्रसाद चौधरी बिहार पुलिस और सेवा आयोग में सदस्य हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी पंकज सिन्हा बिहार पुलिस और सेवा आयोग के सदस्य हैं.

पूर्व नौकरशाहों पर इतना भरोसा क्यों?

जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी का कहना है कि हम लोग अनुभव के आधार पर कई बार अवकाश प्राप्त अधिकारियों को विस्तार देते हैं. उनके अनुभव का लाभ भी मिलता है. दूसरी तरफ हमारी सरकार युवाओं को भी मौका दे रही है. 5 साल के दौरान हमने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, हम अपने लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं.

नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"सब दिन से होता रहा है. जो कुछ डिपार्टमेंट में पुराने और अनुभवी लोग होते हैं. जिनकी आवश्यकता होती है, उनको संविदा के आधार पर साल-दो साल के लिए काम करने का मौका दिया जाता है. इससे नौकरी और रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ता है."- मदन साहनी, मंत्री, बिहार सरकार

क्या कहते हैं जानकार?

बिहार में बड़ी संख्या में अवकाश प्राप्त नौकरशाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और लंबे समय से वह महत्वपूर्ण पदों पर कायम भी हैं. कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगे हैं. ऐसे माहौल में जब युवा रोजगार और नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वैसे में अवकाश प्राप्त अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना युवाओं के अधिकारों का हनन है और यह सरकार की दोहरी नीति भी है.

"देश के अंदर युवा रोजगार और नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उन्हें नौकरी देने का भरोसा भी दिला रही है. सरकार की नीति में द्वंद स्पष्ट तौर पर दिखता है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

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