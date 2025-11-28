ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें: परिचालन कारणों से कई 'पूजा स्पेशल' ट्रेनों के फेरे रद्द, यात्राओं पर पड़ा असर

यह कैंसिलेशन 29 नवंबर 2025 से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक विभिन्न तिथियों पर लागू रहेगा.

परिचालन कारणों से कई 'पूजा स्पेशल' ट्रेनों के फेरे रद्द
परिचालन कारणों से कई 'पूजा स्पेशल' ट्रेनों के फेरे रद्द (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 8:41 PM IST

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन के बाद घर वापसी या आगे की यात्रा की योजना बना रहे रेल यात्रियों को उत्तर रेलवे से एक बड़ा झटका लगा है. परिचालन कारणों का हवाला देते हुए उत्तर रेलवे ने कई 'पूजा/फेस्टिवल स्पेशल' ट्रेनों के फेरों को रद्द करने की घोषणा की. ये अचानक लिया गया निर्णय उन हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, जिन्होंने इन ट्रेनों में पहले ही अपनी बुकिंग करा ली थी.

वहीं, अब उन यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. उत्तर रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह कैंसिलेशन 29 नवंबर 2025 से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक विभिन्न तिथियों पर लागू रहेगा. जिन यात्रियों ने विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के गंतव्यों के लिए टिकट बुक किए थे. अब उन्हें सबसे अधिक परेशानी होगी.

रद्द की गई प्रमुख ट्रेनें व प्रभावित यात्रियों की मुश्किलें

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सहरसा और आनंद विहार के बीच (05575/05576): सहरसा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल की ओर जाने वाली ट्रेन (05575) के 03.12.2025 से 10.12.2025 तक कुल 2 फेरे रद्द किए गए हैं. वापसी में आनंद विहार से सहरसा (05576) के 02.12.2025 से 16.12.2025 तक कुल 3 फेरे रद्द किए गए हैं. यह ट्रेन बिहार से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन थी.

पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार (05579/05580): पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार टर्मिनल (05579) की ओर जाने वाली ट्रेन 30 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को कुल 10 फेरे रद्द रहेगी. वापसी में आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट (05580) 03 दिसंबर से 17 दिसंबर तक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार व रविवार को कुल 9 फेरे रद्द रहेगी. इतने लंबे समय तक और सप्ताह के चार दिन ट्रेन का रद्द होना इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

इसके अलावा, हसनपुर रोड और नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन (04097/04098) का एक-एक फेरा 29 और 30 नवंबर को रद्द रहेगा. मुजफ्फरपुर और योग नगरी ऋषिकेश के बीच (04313/04314) चलने वाली ट्रेन का भी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को एक-एक ट्रेनों के अचानक रद्द होने से विशेष रूप से उन लोगों को परेशानी होगी, जिन्होंने इन तिथियों पर जरूरी काम या मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए यात्रा करनी थी.

