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धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, इन 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, अदानी ग्रुप को पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी

धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न ( PHOTO- ETV Bharat )