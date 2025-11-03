ETV Bharat / state

हेमंत कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, मांडर और चान्हो के 14 गांवों के लिए कैंबो मेगा लिफ्ट परियोजना मंजूर

रांचीः मांडर और चान्हो के 14 गांवों के लिए कैंबो मेगा लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए हेमंत सरकार ने इस क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात दी है. 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना की स्वीकृति आज सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मिली मंजूरी की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि यह मेगा लिफ्ट परियोजना राज्य का तीसरी परियोजना है. कैबिनेट से मिली मंजूरी पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुशी जताते हुए इस क्षेत्र के किसानों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात बताया है. कृषि मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों को फसलों की सिंचाई में सहुलियत होगी.

जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव और कृषि मंत्री (ETV Bharat)

इसके अलावा कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सलिमा टेटे और निक्की प्रधान के आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड के निबंधन और मुद्रांक शुल्क में छूट की स्वीकृति दी है. साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 1.3 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है इसके तहत 2400 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर