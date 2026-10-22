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अंग प्रत्यारोपण सलाहकार समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने पर विशेष जोर

रांची: झारखंड में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा मजबूत करने की लगातार कोशिशें जारी हैं. इस क्रम में आज गुरुवार को अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में अंग प्रत्यारोपण सलाहकार समिति की बैठक हुई. जिसमें रिम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा विकसित करने पर जोर दिया गया. बैठक में झारखंड में अंग व ऊतक प्रत्यारोपण की सुविधाओं को सुदृढ़ करने, अंगदान की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और मरीजों को राज्य में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा की गई. अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित सलाहकार समिति की बैठक में अस्पतालों के पंजीकरण, व मस्तिष्क-मृत मरीजों के अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी मंत्रणा की गई.

बैठक में नेत्र की पुतली और गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अस्पतालों के पंजीकरण व पंजीकरण के नवीकरण से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई. इस दौरान जमशेदपुर आई हॉस्पिटल, मेदांता अब्दुर रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, पारस एचईसी हॉस्पिटल धुर्वा, रांची और ऑर्किड मेडिकल सेंटर, रांची से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया. इन अस्पतालों को निर्धारित मानकों व आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुरूप पंजीकरण देने के संबंध में आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा. बैठक में पारस और मेदांता के प्रपोजल को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए स्वीकृति दी गई.

मस्तिष्क मृत व्यक्तियों के अंगदान के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति

झारखंड सरकार ने अंग व ऊतक प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए ‘झारखंड मृत अंगदाता अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण दिशा-निर्देश’ को स्वीकृति दे दी. इस संबंध में सरकारी संकल्प के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों के साथ मस्तिष्क मृत्यु की अनिवार्य घोषणा, गैर-प्रत्यारोपण केंद्रों से मस्तिष्क-मृत व्यक्तियों के अंग प्राप्त करने की प्रक्रिया, चिकित्सकीय-कानूनी मामलों में मृत्यु के बाद शव परीक्षण व अंगों के परिवहन के लिए हरित गलियारा स्थापित करने से संबंधित दिशा-निर्देश भी संलग्न हैं.

यह पहल राज्य में अंगदान व प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. इससे सरकारी व निजी अस्पतालों में मस्तिष्क मृत्यु की पहचान और घोषणा से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन और जरूरतमंद मरीजों तक उपलब्ध अंगों को समय पर पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी.

संकल्प में ‘मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और इसके संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राज्य में अंग व ऊतक प्रत्यारोपण से संबंधित व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया है. इसके तहत रिम्स, रांची में राज्य अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना और राज्य व केंद्र सरकार के बीच इस संबंध में किए गए समझौता ज्ञापन का भी उल्लेख है. संकल्प के अनुसार, संबंधित दिशा-निर्देशों एवं संलग्न प्रावधानों को मंत्रिपरिषद की 2 सितंबर 2025 की बैठक में मद संख्या 18 के तहत स्वीकृति प्राप्त हुई थी.

रिम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा विकसित करने पर जोर

बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रिम्स, रांची में गुर्दा प्रत्यारोपण की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध चिकित्सकीय संसाधनों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या, आधारभूत संरचना और आवश्यक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि रिम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा विकसित करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने कहा कि अनुभवी शल्य चिकित्सकों को जोड़ने के साथ-साथ राज्य के तीन से चार योग्य चिकित्सकों का चयन कर विशेष दल गठित करने की दिशा में कार्रवाई की जाए, ताकि रिम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. आवश्यकता के अनुसार बाहर से भी एक-दो विशेषज्ञ चिकित्सकों को आमंत्रित करने की संभावनाओं पर विचार करने का निर्देश दिया गया, जिससे स्थानीय चिकित्सकों को प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके.

अपर मुख्य सचिव ने वेल्लोर स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान सीएमसी के विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित करने की संभावनाओं पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अनुभवी विशेषज्ञों के सहयोग से रिम्स के चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने व प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं.