अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड में कई कार्यक्रम, रामगढ़ में जल सहियाओं और सरायकेला में महिला रेलकर्मियों को सम्मान

रामगढ़ में जल सहिया को सम्मान ( Etv Bharat )