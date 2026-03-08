ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड में कई कार्यक्रम, रामगढ़ में जल सहियाओं और सरायकेला में महिला रेलकर्मियों को सम्मान

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रामगढ़ और सरायकेला में कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाकर्मियों को सम्मानित किया गया.

Neer Nari Shakti Water Festival inaugurated in Ramgarh on International Womens Day 2026
रामगढ़ में जल सहिया को सम्मान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 8:20 PM IST

7 Min Read
सरायकेला/रामगढ़: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों के माध्यम विभिन्न क्षेत्र में अपने योगदान के लिए महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

रामगढ़ में ‘नीर नारी शक्ति’ कार्यक्रम

आज रविवार को रामगढ़ में महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और सामाजिक समावेशिता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. वहीं जिला समाहरणालय सभाकक्ष में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएललपीएस) द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. वहीं टाउन हॉल रामगढ़ में ‘नीर नारी शक्ति’ थीम पर राज्य स्तरीय जल महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया.

शहर के टाउन हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक ममता देवी, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो, जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक शशि रंजन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अभियान निदेशक मनोहर मरांडी, उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज, जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.

इस अवसर पर 8 मार्च से 22 मार्च तक चलने वाले जल महोत्सव अभियान के तहत जल संरक्षण, जलापूर्ति और जल सहियाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई. विधायक ममता देवी ने सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और जल सहियाओं के योगदान की सराहना की. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शुरू किए गए ट्रांसजेंडर कैफे और ब्यूटीशियन कोर्स जैसी पहल की भी सराहना की.

रामगढ़ में ‘नीर नारी शक्ति’ थीम पर राज्य स्तरीय जल महोत्सव (ETV Bharat)

विधायक रोशन लाल चौधरी और विधायक निर्मल महतो ने भी महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के सामाजिक योगदान की प्रशंसा की तथा जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया. वहीं जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक शशि रंजन ने कहा कि प्रत्येक घर तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने में जल सहियाओं की भूमिका बेहद अहम है और उन्हें अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना होगा. इस कार्यक्रम के दौरान छतरमांडू स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क में संचालित ट्रांसजेंडर कैफे के सफल संचालन के लिए किन्नर उत्थान समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया. इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली जल सहियाओं और मुखियाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

इसी क्रम में टाउन हॉल रामगढ़ में प्राथमिक उपचार एवं सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. इसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने कार्डियक अरेस्ट, चोकिंग, ब्लीडिंग, बर्न, फ्रैक्चर, वज्रपात, डूबने, सांप के काटने और सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी तथा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी कराया. वहीं जिला समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जेएसएलपीएस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में “Give to Gain” थीम के तहत महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया. कार्यक्रम में विधायक ममता देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रीता सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी निशा सिंह सहित विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में सखी मंडल की महिलाएं मौजूद रहीं.

रामगढ़ में जल सहिया को सम्मान (ETV Bharat)

जिला कार्यक्रम प्रबंधक रीता सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए महिला दिवस के महत्व और कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला. इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रेरणादायक वीडियो प्रदर्शित किया गया. मांडू प्रखंड के रतवे संकुल संगठन की अध्यक्ष कुंती देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सखी मंडल से जुड़कर महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास हुआ है. वहीं जेंडर सीआरपी हेमंती देवी ने जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों और सहयोग की जानकारी दी. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा ने मिशन शक्ति, नारी अदालत और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं की जानकारी दी. जिला पंचायती राज पदाधिकारी निशा सिंह ने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है. जिला परिषद कहा कि आज महिलाएं घरों से निकलकर हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं. जिला के सभी प्रखंडों में भी संकुल संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया.

सरायकेला में महिला रेलकर्मियों को सम्मान

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को आदित्यपुर रेलवे स्टेशन परिसर में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया. इनर व्हील क्लब जमशेदपुर के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण कुमार हुरिया अपनी धर्मपत्नी के साथ सम्मिलित हुए. समारोह का मुख्य उद्देश्य रेलवे के चुनौतीपूर्ण कार्यों में संलग्न महिला कर्मचारियों की कर्मठता को सम्मानित करना और उन्हें भविष्य के लिए प्रोत्साहित करना था.

महिला रेलकर्मियों को सम्मान (ETV Bharat)

​हर विभाग में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी- डीआरएम

यहां ​उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डीआरएम तरुण हुरिया ने कहा कि वर्तमान में चक्रधरपुर रेल मंडल में लगभग 2000 महिला कर्मचारी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं. उन्होंने गर्व के साथ उल्लेख किया कि आज महिलाएं केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, टीटीई, आरपीएफ और सिग्नल मेंटेनर जैसे तकनीकी और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं. उन्होंने विशेष रूप से आदित्यपुर स्टेशन का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ का संचालन पूर्णतः महिलाओं के हाथों में होना नारी सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

सरायकेला में महिला रेलकर्मियों को सम्मान (ETV Bharat)

​विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति और सम्मान समारोह

इस ​कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीआरएम अजितेंद्र त्रिपाठी (सपत्नी) और सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी उपस्थित रहे. इन अधिकारियों ने महिला कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके कार्य की सराहना की. इनर व्हील क्लब की ओर से प्रेसिडेंट एग्निस बॉयल, पूर्व अध्यक्ष मंजू सिंह और अलोका नंद बक्शी (PDC 325) ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ायी. इस समारोह के समापन सत्र में रेलवे के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर अर्चना सिंह, विद्या तिवारी, कनक सिंघल, पुष्पलता और चंचला सिंह समेत भारी संख्या में महिला रेल कर्मी उपस्थित रहीं. सभी ने सामूहिक रूप से भविष्य में और अधिक ऊर्जा के साथ राष्ट्र सेवा करने का संकल्प लिया.

संपादक की पसंद

