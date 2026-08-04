IIT बीएचयू को बिना सूचना दिए कई प्रोफेसर्स ने फाइल कर दिए पेटेंट, नियमों में बदलाव के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन
बिना आईपीआर सेल की मंजूरी के दाखिल किए गए पेटेंट की 15 दिनों में 15 तरह की जानकारियां देनी होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 1:25 PM IST
वाराणसी: IIT बीएचयू में नई रिसर्च के बाद फाइल किए जा रहे पेटेंट को लेकर अब नियम और प्रक्रिया को कड़ा कर दिया गया है. यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि कई प्रोफेसर बिना संस्थान को सूचना दिए अपने पेटेंट के फाइल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे. लगातार मिल रहीं शिकायतों पर यह कदम उठाया गया है.
दरअसल आईआईटी बीएचयू के कुछ प्रोफेसर्स ने संस्थान को सूचित किए बिना ही पेटेंट फाइल कर दिया. उन्होंने ये पेटेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय या बाहरी पेटेंट अटॉर्नी व एजेंट के माध्यम से सीधे से दाखिल किए हैं. जबकि नियम कर मुताबिक इसकी सूचना पहले संस्थान के बौद्धिक संपदा अधिकार सेल को देनी होती है, जिसका पालन नहीं किया गया. जिसकी वजह से संस्थान की ओर से पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है. अब बिना आईपीआर सेल की मंजूरी के दाखिल किए गए पेटेंट की 15 दिनों में 15 तरह की जानकारियां देनी होंगी.
IIT BHU के अनुसंधान एवं विकास कार्यालय की ओर से विभागों और संकायों को अधिसूचना जारी कर गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है. इस नोटिफिकेशन में कहा है कि प्रक्रिया पालन न करने पर आईपीआर नीति के तहत प्रशासनिक कार्रवाई होगी, वहीं पेटेंट विवाद हुआ तो फिर संस्थान उसका जिम्मेदार नहीं होगा.
इस अधिसूचना में बताया गया है कि संस्थान की आईपीआर नीति और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आईआईटी में किए गए शोध या संस्थान के संसाधनों, लैब, फंड या कर्मचारियों की सहायता से तैयार किसी भी आविष्कार से संबंधित सभी पेटेंट आवेदन अब आईपीआर सेल के माध्यम से ही भेजे जाएंगे. आईपीआर सेल की ओर से जांच, प्रक्रिया और स्वीकृति के बाद ही उन्हें पेटेंट कार्यालय में दाखिल किया जा सकेगा.
संस्थान ने सभी शिक्षकों से कहा है कि यदि उन्होंने पूर्व में बिना आईपीआर सेल को सूचित किए कोई पेटेंट आवेदन दाखिल किया है तो वे 15 दिनों के भीतर उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं. इसमें पेटेंट आवेदन संख्या, आविष्कार का शीर्षक, आविष्कारकों और आवेदकों के नाम, आवेदन की तिथि, पेटेंट अटॉर्नी या विवरण, फंड देने वाली एजेंसी या परियोजना की जानकारी, आवेदन की वर्तमान स्थिति, अंतिम दस्तावेजों की फोटोकॉपी, क्लेम कॉपी, ड्राइंग और ग्रांट प्रमाणपत्र शामिल होंगे.
यह भी पढ़ें: BHU PG में एडमिशन की 85 परसेंट सीट्स फुल, बची 15% सीटों के लिए 7 अगस्त को मॉप राउंड