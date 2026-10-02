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गांधी जयंती पर जेल अदालत में 11 बंदियों की हुई रिहाई, सुधार की राह पर बढ़ने का मिला मौका

रांची में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन ( ETV Bharat )

रांचीः गांधी जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. जेल अदालत की पहल पर विभिन्न मामलों में जेल में बंद 11 कैदियों को रिहाई दी गई.