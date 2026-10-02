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गांधी जयंती पर जेल अदालत में 11 बंदियों की हुई रिहाई, सुधार की राह पर बढ़ने का मिला मौका

गांधी जयंती के अवसर पर जेल अदालत की पहल पर कई बंदियों को रिहा किया गया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

several prisoners released through initiative of jail court on Gandhi Jayanti in Ranchi
रांची में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 6:24 PM IST

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रांचीः गांधी जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. जेल अदालत की पहल पर विभिन्न मामलों में जेल में बंद 11 कैदियों को रिहाई दी गई.

डालसा के द्वारा आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रांची की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए जेल में बंद 21 बंदियों के आवेदन जेल अदालत में प्रस्तुत किए गए. इनमें से 11 बंदियों को जेल अदालत का लाभ देते हुए रिहा किया गया.

यह कार्यक्रम झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश और सदस्य सचिव रंजना अस्थाना तथा न्यायायुक्त सह डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ. डालसा सचिव राकेश रौशन के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम के दौरान बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और नालसा-झालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई.

मेडिकल जांच भी की गई

इस कार्यक्रम के दौरान बंदियों के लिए चिकित्सीय जांच शिविर भी लगाया गया. इसमें बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई. डालसा सचिव राकेश रौशन ने कहा कि जेल में बंद लोगों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच जरूरी है. इससे गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर उनका इलाज कराया जा सकता है. उन्होंने जेल परिसर में साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही.

न्यायिक अधिकारियों ने खुद चखकर परखा भोजन

जेल अदालत के साथ अधिकारियों ने कारा की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया. रसोई का जायजा लेने के साथ बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसबी शर्मा की अध्यक्षता में न्यायिक दंडाधिकारियों ने भोजन को खुद चखकर उसकी गुणवत्ता परखी. निरीक्षण के दौरान जहां कमियां मिलीं, उन्हें तत्काल सुधारने का निर्देश दिया गया.

several prisoners released through initiative of jail court on Gandhi Jayanti in Ranchi
अधिकारियों ने कारा की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया (ETV Bharat)

गांधी जयंती पर आयोजित इस जेल अदालत का उद्देश्य बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ उन्हें गलती के बाद सुधार और समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर देना भी रहा.

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