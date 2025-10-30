ETV Bharat / state

पलामू में सदर अंचल के खिलाफ मोर्चा, कई राजनीतिक दल और संगठन हुए लामबंद

पलामू में सदर अंचल के खिलाफ कई राजनीतिक दल और संगठन लामबंद नजर आ रहे हैं.

Several political parties and organizations opened front against Sadar region in Palamu
राजनीतिक दल और संगठनों ने की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 9:41 PM IST

पलामूः जिला के सदर अंचल कार्यालय में हंगामा के आरोप में गिरफ्तार हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को गुरुवार को न्याय हिरासत में भेज दिया गया. इस घटना के बाद सदर अंचल कार्यालय और पदाधिकारी के खिलाफ कई राजनीतिक दल और संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है.

इन सभी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अंचल पदाधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग किया है. विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग एक मंच पर जुटे हैं. सभी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर आशुतोष तिवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है. सभी ने एक सुर में आंदोलन की घोषणा की है.

पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन मणिकांत सिंह ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे मामले में प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए. पूरे मामले में डीसी और मुख्य सचिव से शिकायत की जाने की जरूरत है. इधर सदर अंचल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ज्योति पांडेय, लोजपा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, हम पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की.

भारतीय जनता पार्टी के ज्योति पांडेय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर कार्रवाई हो रही है, सदर अंचल पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है. लोजपा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ लोग चुप नहीं बैठेंगे जोरदार आंदोलन किया जाएगा.

वहीं राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के विकास दुबे ने कहा कि सदर अंचल पदाधिकारी को बर्खास्त करने की जरूरत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. युवा वाहिनी के तरफ से एक आधिकारिक प्रेस बयान भी जारी किया गया है और सदर अंचल पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

