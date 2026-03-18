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रांची में कई थाना प्रभारी बदले, लव को लोअर बाजार और अरूण को बनाया गया धुर्वा थाना प्रभारी

राजधानी रांची में कई थाना प्रभारियों को बदला गया है.

Jharkhand Police
झारखंड पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 9:10 AM IST

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रांची: राजधानी रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने तबादले के बाद रिक्त हुए थानों में नए प्रभारी की पोस्टिंग कर दी है. वही विभिन्न तरह के आरोपों में नाम आने के बाद कांके थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है. एसएसपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

पांच थानों में नए प्रभारी

रांची एसएसपी राकेश रंजन ने पांच थानों में नए थानेदार को पोस्टिंग की है. इससे संबंधित आदेश मंगलवार को एसएसपी ने जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, लव कुमार सिंह को लोअर बाजार थाना प्रभारी बनाया गया है. वही अरूण कुमार महथा को धुर्वा, सनोज कुमार चौधरी को कोतवाली, कुनाल कुमार को कांके और नितिन कुमार सिंह को डेलीमार्केट थाना का प्रभारी बनाया गया है. सभी पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब योगदान देने का आदेश दिया गया है. बता दें कि बुधवार को रांची से आधा दर्जन के करीब इंस्पेक्टर का जिला तबादला कर दिया गया था.

कांके थानेदार को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर

रांची एसएसपी राकेश रंजन ने कांके थानेदार प्रकाश रजक को लाइन हाजिर कर दिया है. इससे संबंधित आदेश एसएसपी ने जारी किया है. बताया जा रहा है कि कांके थानेदार प्रकाश रजक के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी. प्रकाश रजक पर पद का दुरुपयोग कर जमीन कारोबारियों से मिलीभगत करने और उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे. स्थानीय लोगों ने भी थाना प्रभारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था.

कांके क्षेत्र में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ था. सुकुरहुट्टू गांव में घर में घुसकर फायरिंग की घटना और अगले ही दिन बोड़ेया स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय में चोरी व तोड़फोड़ ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे. मामला तब और गंभीर हो गया था, जब एक आदिवासी महिला ने थानेदार के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी. महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

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