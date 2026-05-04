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गाजियाबाद में कई पुलिसकर्मी सस्पेंड, कई लाइन हाजिर; ड्यूटी में दुर्व्यवहार और लापरवाही पर कार्रवाई

नई दिल्ली/गाजियाबाद: पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में अनुशासन को लेकर सोमवार को सख्त रुख अपनाया गया. पुलिस आयुक्त गाजियाबाद जे. रविन्द्र गौड़ के निर्देश पर विभिन्न थानों में तैनात कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें निलंबन व लाइन हाजिर जैसी कार्रवाई शामिल है. इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में सतर्कता व जवाबदेही का माहौल बन गया है.

अनुशासनहीनता पर कार्रवाई

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में सोमवार को दिनभर चली समीक्षा बैठक में सामने आया कि ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता व आम जनता के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया. संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्तों ने मामलों की जांच के आधार पर त्वरित निर्णय लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की.

साहिबाबाद थाना क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक गौरव खरेड़ा को आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार व अमर्यादित भाषा के प्रयोग के आरोप में निलंबित कर दिया गया.

वहीं, नंदग्राम थाना में ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता सामने आने पर उपनिरीक्षक आकाश कुमार राय, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार और आरक्षी सुनील कुमार को भी निलंबित किया गया है. इसी क्रम में अंकुर विहार थाना क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक अवनीश कुमार, जो डाबर तालाब चौकी के कार्यवाहक प्रभारी थे, उनको भी कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है. सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिक जांच के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है.