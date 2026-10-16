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उत्तराखंड में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के बंपर तबादले, जानिए किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने पुलिस विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए तत्काल प्रभाव से नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक और उपनिरीक्षकों को अलग-अलग कोतवाली, चौकियों और अन्य इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल में रुद्रपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से लेकर सितारगंज, किच्छा, बाजपुर और जसपुर की विभिन्न चौकियों में तैनाती बदली गई है. इसके अलावा एसओजी रुद्रपुर में भी नई तैनाती की गई है. पुलिस विभाग के इस प्रशासनिक फेरबदल को जिले में पुलिसिंग को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

आदेश के तहत निरीक्षक संजय पाठक, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात थे, उन्हें कोतवाली रुद्रपुर का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं, उपनिरीक्षक दीपक तिवारी को चौकी सरकड़ा, सितारगंज से हटाकर चौकी लालपुर, कोतवाली किच्छा की जिम्मेदारी सौंपी गई है.उपनिरीक्षक प्रदीप कोहली को चौकी बाजार, रुद्रपुर से स्थानांतरित कर चौकी सिडकुल, सितारगंज का प्रभारी बनाया गया है. वहीं, उपनिरीक्षक जगत सिंह शाही को चौकी सिडकुल, सितारगंज से हटाकर एसओजी रुद्रपुर में तैनाती दी गई है.