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हरिद्वार से 13 इंस्पेक्टरों के तबादले, एसएसपी ने दी नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई, देखिए लिस्ट

हरिद्वार से 13 इंस्पेक्टरों के तबादले ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी ट्रांसफर आदेश के बाद हरिद्वार जिले में तैनात 13 इंस्पेक्टरों को नई तैनाती के लिए रवाना किया गया. रिलीव होने से पहले सोमवार को एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर की ओर से कैंप कार्यालय में ट्रांसफर इंस्पेक्टरों के लिए विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने ट्रांसफर इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

विदाई कार्यक्रम में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर समेत जिले के विभिन्न पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. एसएसपी ने कहा कि, पुलिस सेवा में स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है. अधिकारियों ने हरिद्वार में अपने कार्यकाल के दौरान जो जिम्मेदारियां निभाईं, उनके लिए शुभकामनाएं देते हुए नई तैनाती में भी बेहतर कार्य करने की उम्मीद जताई.