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उत्तराखंड में इंस्पेक्टरों के बंपर तबादले, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल शुरू हो गया है. निर्वाचन आयोग (ECI) के मानकों का पालन करते हुए गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) कार्यालय ने एक ही जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके 39 पुलिस निरीक्षकों (Inspectors) के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं. इस तबादला सूची में देहरादून और हरिद्वार समेत गढ़वाल मंडल के सभी सात जिलों के अधिकारी शामिल हैं.

पुलिस विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की ओर से 39 निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं. इस सूची में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निरीक्षक शामिल हैं. जारी आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उन निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जिन्होंने वर्तमान नियुक्ति जनपद में चार वर्ष की अवधि में से तीन वर्ष की नियुक्ति अवधि पूरी कर ली है. पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश में संबंधित निरीक्षकों को नए तैनाती जनपद में स्थानांतरित किया गया है. यह कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत की गई है.