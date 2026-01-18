ETV Bharat / state

अम्बेडकरनगर नगर पालिका की बैठक में अहम फैसले, 25 वार्डों में मिल्क पार्लर खोलने का प्रस्ताव पास

अंबेडकरनगर: जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद अकबरपुर बोर्ड की बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक में जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया है. अब डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली को उनके नाम से पहचान मिलेगी. वहीं अकबरपुर नगर क्षेत्र को अब 'लोहिया नगर' के नाम से जाना जाएगा. अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम को बदलकर डॉ. राम मनोहर लोहिया रखने का निर्णय लिया गया.

नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मत से सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. समाजवादी पुरोधा डॉ.राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली को लोहिया नगर के नाम से पहचान मिलेगी. इसके लिए अकबरपुर नगर क्षेत्र को लोहिया नगर के नाम का प्रस्ताव, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगा संघतिया तिराहा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से अयोध्या रोड पर चौराहा बनेगा. सभी 25 वार्डों में मिल्क पार्लर के रूप में दुकानें खोलने का प्रस्ताव भी पास हुआ. सबसे महत्वपूर्ण डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम से अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण करने का प्रस्ताव रहा है.





चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा कि बोर्ड की बैठक में पास सभी प्रस्तावों को शासन को भेजा जाएगा, जिससे संस्तुति के साथ नामकरण की घोषणा की जा सके. भाजपा की डबल इंजन सरकार से मंजूरी दिलाने का वह हरसंभव प्रयास करेंगे. दूसरी ओर नगरपालिका अकबरपुर बोर्ड में पास हुए प्रस्तावों से लोगों में हर्ष है.